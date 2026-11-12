Resultado Quina 7165: bilhete único de cidade do ES ganha prêmio

O concurso 7165 da Quina acumulou após nenhum apostador acertar as cinco dezenas sorteadas nesta quarta-feira (11). Com isso, a Caixa Econômica Federal estima um prêmio de R$ 10 milhões para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira (12). No Espírito Santo, uma aposta ficou a apenas um número do prêmio principal.

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram 47, 57, 58, 74 e 77.

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Aposta do Espírito Santo ganha mais de R$ 9 mil na Quina

Uma aposta registrada em Vitória acertou quatro das cinco dezenas e garantiu um prêmio de R$ 9.218,54. O jogo foi realizado presencialmente na lotérica Pinte a Sorte, localizada na capital capixaba.

De acordo com os dados do concurso, o apostador fez uma aposta simples, com cinco números. O bilhete garantiu uma premiação de quatro acertos.

Com o resultado, o valor acumulado para o próximo concurso chegou a R$ 8.771.213,23. Já a reserva destinada ao próximo concurso de final cinco ou especial está em R$ 451.708,17.

O montante acumulado para o Sorteio Especial de São João também aumentou e chegou a R$ 54.744.818,57, conforme os dados divulgados pela Caixa.

Como apostar na Quina?

Para participar da Quina, o jogador deve escolher entre cinco e 15 números, dentre os 80 disponíveis no volante. A modalidade oferece prêmios para quem acerta duas, três, quatro e cinco dezenas.

Os apostadores também podem utilizar a Surpresinha, na qual o sistema escolhe os números automaticamente. A Teimosinha, que permite concorrer com a mesma combinação por três, seis, 12, 18 e 24 concursos consecutivos.