O sorteio da Quina 7170 acontece nesta terça-feira (17 de novembro), às 21h, com prêmio estimado em R$ 14,5 milhões. A Caixa Econômica Federal realizará o concurso no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os apostadores aguardam a divulgação das cinco dezenas que definirão o resultado.

A premiação está acumulada porque nenhuma aposta acertou os cinco números do concurso 7169, realizado na segunda-feira (16). Assim, o valor estimado para o sorteio desta terça-feira chegou a R$ 14,5 milhões.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

No último concurso, 53 apostas acertaram quatro dezenas e receberam R$ 9.521,59 cada. Outras 3.520 apostas fizeram três acertos, enquanto 93.350 acertaram dois números.

Que horas será o sorteio da Quina hoje?

O sorteio está previsto para as 21h, pelo horário de Brasília. Assim, os interessados poderão acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

As apostas podem ser registradas até as 20h desta terça-feira, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa. O jogo simples, com cinco dezenas, custa R$ 3.

Números da Quina

Os números da Quina ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.

Números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx.

A Caixa divulgará as cinco dezenas após a realização do concurso 7170. Desse modo, os apostadores poderão conferir o resultado para saber se acertaram alguma das faixas de premiação.

Resultado da Quina

O resultado oficial da Quina 7170 será divulgado após o sorteio desta terça-feira (17). Além das dezenas, a Caixa informará a quantidade de apostas vencedoras e os valores dos prêmios em cada faixa.

Quando será o próximo sorteio da Quina?

O próximo concurso está previsto para quarta-feira (18 de novembro). Nesse sentido, a Caixa divulgará a nova estimativa de prêmio após a apuração do resultado desta terça-feira.