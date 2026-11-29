Oito apostas do Espírito Santo conquistaram prêmios no concurso 7173 da Quina, que ocorreu neste domingo (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Entre os destaques estão dois jogos registrados no Sul do estado, nos municípios de Itapemirim e Muniz Freire.

O maior prêmio entre as apostas capixabas saiu para um bolão de Itapemirim, que faturou R$ 55.159,00. Os participantes registraram o jogo de dez dezenas na Loterias Show de Bola. O bolão contou com 50 cotas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Em Muniz Freire, uma aposta simples, realizada pelos canais eletrônicos, acertou quatro dezenas e garantiu um prêmio de R$ 9.193,20.

Além dos dois municípios do Sul capixaba, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória também registraram apostas premiadas. Na capital, um bolão de 18 cotas conquistou R$ 45.965,88.

Confira os números sorteados da Quina 7173

01 – 20 – 48 – 54 – 63

Veja as apostas premiadas no Espírito Santo

Município Tipo de aposta Prêmio Itapemirim Bolão R$ 55.159,00 Vitória Bolão R$ 45.965,88 Vila Velha Simples R$ 18.386,40 Muniz Freire Simples R$ 9.193,20 Cariacica Simples R$ 9.193,20 Serra Simples R$ 9.193,20 Vila Velha Simples R$ 9.193,20 Vitória Simples R$ 9.193,20

Quando será o próximo sorteio da Quina?

O próximo concurso da Quina acontece nesta segunda-feira (30). As informações fornecidas ainda não indicam o valor estimado do prêmio principal.

Para participar da loteria, os interessados devem escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.