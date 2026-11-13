Rock na Praça promete movimentar Guaçuí com música, cultura e artistas independentes
O evento acontece no dia 15 de novembro, na Praça João Acacinho, e contará com apresentações dos duos Morcegula e Hellory and The Solitaryman, além de palco livre, artesanato, vinil e cerveja artesanal.
Guaçuí, no sul do Espírito Santo, será palco de um encontro dedicado à música independente e à cultura alternativa no próximo dia 15 de novembro. A partir das 15h, a Praça João Acacinho, no centro da cidade, receberá o evento Rock na Praça, que promete reunir amantes do rock e da cultura underground em uma programação diversificada.
Além das apresentações musicais, o evento contará com palco livre para músicos interessados em mostrar seu trabalho, exposição e comercialização de artesanato e discos de vinil, cerveja artesanal, troca de livros e sarau(Clube de Leitura do Caparaó) e outras atrações.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Entre as atrações confirmadas está o duo Morcegula (RJ/MG), projeto brasileiro de rock trevoso formado pelo casal Henrique Badke, conhecido por seu trabalho na banda Carbona, responsável pela guitarra e pelos vocais, e Rebeca Li, integrante do Pulmão Negro, na bateria e nos vocais. Com uma sonoridade que transita entre o punk rock, o garage rock e o psychobilly, o duo reúne influências e elementos das cenas musicais do Rio de Janeiro e de Uberlândia, em Minas Gerais.
Representando o Espírito Santo, o duo Hellory and The Solitaryman (ES) também integra a programação. Formado por Hellory, nos vocais e na guitarra, e Cacá Côgo, na bateria e na guitarra, o projeto apresenta ao público o show de lançamento do single “Sinais”, contemplado pelo Edital Aldir Blanc. A dupla desenvolve um trabalho autoral voltado ao rock alternativo, fortalecendo a produção musical independente capixaba.
O evento também abre espaço para artistas e músicos da região por meio do Palco Livre, iniciativa que busca incentivar a participação de novos talentos e promover o intercâmbio entre diferentes expressões musicais. Os interessados em participar podem entrar em contato pelo perfil @koereuk ou pelo telefone (28) 27 99604-3874.
Com uma proposta que vai além das apresentações musicais, o Rock na Praça busca valorizar a cultura independente, incentivar a ocupação dos espaços públicos e aproximar artistas e público em um ambiente de integração e diversidade cultural.
O evento será realizado na Praça João Acacinho, no centro de Guaçuí, no dia 15 de novembro, a partir das 15h. A entrada e as demais informações podem ser consultadas junto à organização.
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