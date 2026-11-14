Sábado começa com sol no ES, mas previsão indica mudança ao longo do dia

Quem pretende aproveitar o sábado (14) ao ar livre no Espírito Santo encontrará tempo firme nas primeiras horas do dia. O sol deve aparecer em todas as regiões capixabas, sem previsão de chuva durante a manhã. No entanto, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e pode trazer pancadas rápidas e isoladas.

A mudança acontece devido à umidade transportada pelos ventos costeiros, que favorece a formação de nuvens sobre o estado.

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Apesar do aumento da nebulosidade, a previsão não indica chuva generalizada. As precipitações devem ocorrer de forma rápida e isolada, principalmente a partir da tarde.

As temperaturas permanecem estáveis em todo o Espírito Santo, sem mudanças significativas em relação aos dias anteriores.

Assim, quem planeja atividades ao ar livre deve encontrar condições mais favoráveis durante a manhã. Já no período da tarde, vale ficar atento à possibilidade de chuva passageira.