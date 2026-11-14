Sábado começa com sol no ES, mas previsão indica mudança ao longo do dia
Sol predomina pela manhã em todas as regiões capixabas, mas aumento de nuvens pode provocar chuvas rápidas e isoladas durante a tarde.
Quem pretende aproveitar o sábado (14) ao ar livre no Espírito Santo encontrará tempo firme nas primeiras horas do dia. O sol deve aparecer em todas as regiões capixabas, sem previsão de chuva durante a manhã. No entanto, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e pode trazer pancadas rápidas e isoladas.
A mudança acontece devido à umidade transportada pelos ventos costeiros, que favorece a formação de nuvens sobre o estado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Apesar do aumento da nebulosidade, a previsão não indica chuva generalizada. As precipitações devem ocorrer de forma rápida e isolada, principalmente a partir da tarde.
As temperaturas permanecem estáveis em todo o Espírito Santo, sem mudanças significativas em relação aos dias anteriores.
Assim, quem planeja atividades ao ar livre deve encontrar condições mais favoráveis durante a manhã. Já no período da tarde, vale ficar atento à possibilidade de chuva passageira.
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