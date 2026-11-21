O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) afirmou que não houve negativa de atendimento ao homem encontrado ferido no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, durante as chuvas da noite de segunda-feira (16). Segundo o serviço, uma unidade de suporte básico foi disponibilizada após a avaliação da ocorrência.

Em resposta encaminhada à reportagem, o serviço informou que recebeu o chamado às 22h39, relatando a queda de um homem da própria altura. Após a avaliação da equipe de regulação médica, a ocorrência foi classificada como prioridade amarela.

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De acordo com o documento, a unidade de suporte básico foi empenhada às 22h43. O Samu explicou que a regulação médica segue critérios dinâmicos e prioriza ocorrências que apresentam risco imediato à vida.

Ainda conforme a resposta, a ambulância chegou ao local às 22h56. A equipe prestou os cuidados necessários e encaminhou o paciente à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde deu entrada às 23h22.

Entenda o caso

Na noite da ocorrência, a Guarda Civil Municipal informou que encontrou o homem consciente, com inchaço, escoriações e suspeita de fratura ou luxação na perna direita.

Segundo o registro da GCM, os agentes solicitaram uma ambulância ao Samu, mas a médica reguladora teria negado inicialmente o envio da unidade. Diante da situação, os guardas acionaram o Corpo de Bombeiros e fizeram novo contato com o Samu, desta vez diretamente com a supervisão.

Após receber informações sobre as condições do paciente, o Samu autorizou o envio de uma unidade de suporte básico.

Enquanto aguardavam a chegada da equipe de saúde, os agentes sinalizaram a via e organizaram o trânsito para garantir a segurança do homem.

Na resposta à reportagem, o Samu ressaltou que mantém processos contínuos de monitoramento e supervisão dos atendimentos, considerando o volume de solicitações simultâneas e a disponibilidade de unidades móveis.

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