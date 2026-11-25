A seleção de São Paulo foi a vencedora da classificação geral da Copa das Federações do Brasil de ténis de praia, disputada de 17 a 21 de novembro de 2026 em Vila Velha, na Praia da Costa. Foi a primeira vez que o Espírito Santo recebeu um torneio nacional por equipas desta dimensão. O desfecho mais renhido não aconteceu no topo da tabela. O segundo lugar decidiu-se por um ponto.

32 campos numa só praia

Para o torneio, a Praia da Costa recebeu 32 campos. Sem tantos campos, dificilmente os quadros de todas as categorias, com quase três centenas de equipas, caberiam em cinco dias. Estiveram presentes seleções de todas as 27 unidades federativas, ou seja, de todos os estados e do Distrito Federal. As fontes apontam números diferentes de atletas. O ge.globo, na véspera do arranque, falava em 2500, e o Reporter Capixaba, órgão local, em 2700. A diferença estará, ao que parece, no critério da contagem, entre inscritos e os que efetivamente compareceram. O próprio ge.globo pôs o número no título, porque a dimensão do evento era a grande notícia antes do primeiro ponto. Juntaram-se 296 equipas em 11 categorias, desde as juvenis U14 e U18 até à veteranos 50+ e à profissional PRO.

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O formato por equipas tem a sua própria lógica. Cada estado soma pontos em todas as categorias ao mesmo tempo, por isso uma dupla forte na PRO não chega para levar a seleção inteira, se os mais novos ou os veteranos falharem. Ganha quem tem o plantel mais profundo.

No Brasil, o ténis de praia há muito deixou de ser um passatempo de férias. Para a Copa das Federações, os estados levam tanto profissionais como amadores com mais de cinquenta anos.

Uma semana para a hotelaria e o comércio

Com os atletas chegaram à cidade delegações, familiares dos jogadores e turistas. Segundo a organização, o torneio deu a Vila Velha uma ocupação extra na hotelaria e no comércio. Ninguém avançou valores, é certo. Para uma cidade costeira, é um modelo de turismo desportivo fácil de perceber, e é por isso que se tenta receber torneios destes.

Esta economia tem um ciclo curto. O dinheiro do torneio fica nos hotéis e nos cafés durante os dias de jogos, e depois os campos são desmontados. O entretenimento digital tem outro calendário. Os casinos online e as slots não dependem da praia nem da época do ano. As slots e as mesas ao vivo do Rollingslots Casino estão sempre disponíveis em https://rollingslotsbonus.bet/, mesmo nas semanas em que não se joga um único encontro na Praia da Costa.

O Paraná e um ponto

São Paulo terminou com 485 pontos, e a questão do primeiro lugar ficou resolvida bastante cedo. A luta fez-se mais abaixo. O Paraná somou 435 e o Rio Grande do Sul 434. Ninguém neste torneio ficou mais perto e saiu mais frustrado. Um quadro um pouco mais favorável em qualquer uma das categorias teria bastado para a prata ir para os gaúchos.

Um ponto ao longo de 11 categorias é a menor diferença possível numa classificação geral.

O Paraná conquistou a prata com regularidade. Os seus atletas venceram as categorias PRO e U18, foram segundos nas categorias A e 50+ e terceiros na U14. O Paraná subiu ao pódio em cinco das onze categorias. A Federação Paranaense de Tênis (FPT) destacou à parte no seu site o vice-campeonato na classificação geral.

Os anfitriões em 20.º lugar

A seleção do Espírito Santo terminou em vigésimo, com 128 pontos. A praia de casa não ajudou, e o líder tem quase quatro vezes mais.

Os 128 pontos correspondem a cerca de um quarto do resultado de São Paulo. Numa classificação por equipas, uma diferença destas é, ao que tudo indica, normal. Os estados grandes preenchem as 11 categorias com plantéis sólidos, enquanto às seleções mais pequenas não chegam, provavelmente, duplas fortes para todas. Ainda assim, o vigésimo lugar entre 27 não é o último, e sete seleções ficaram abaixo dos anfitriões.

Para os jogadores locais, foi mesmo assim uma rara oportunidade de ver de perto o nível nacional, sem terem de ir a São Paulo ou ao sul do país.

O que vem a seguir

As fontes ainda não indicam onde se vai realizar a próxima Copa das Federações. Em cinco dias, Vila Velha recebeu até 2700 atletas de todo o país. Na escolha das próximas sedes, essa experiência deverá ser tida em conta.