Seleção do IBGE oferece 9 vagas para recenseador em Alegre
As oportunidades integram o processo seletivo do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibilizou nove vagas temporárias para recenseadores em Alegre, no Sul do Espírito Santo. As oportunidades integram o processo seletivo do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.
Para concorrer às vagas, os candidatos precisam ter ensino fundamental completo. A remuneração mensal é de R$ 1.741, além do pagamento por produtividade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Os profissionais também terão direito ao auxílio-alimentação de R$ 1.192 e a outros benefícios previstos no edital.
Os recenseadores atuarão na coleta de informações em estabelecimentos agropecuários. O levantamento contribuirá para atualizar os dados sobre o setor rural e subsidiar pesquisas, políticas públicas e decisões relacionadas ao desenvolvimento do campo.
Confira os detalhes da seleção do IBGE
- Vagas em Alegre: nove;
- Cargo: recenseador;
- Escolaridade: ensino fundamental completo;
- Remuneração: R$ 1.741 mais pagamento por produtividade;
- Auxílio-alimentação: R$ 1.192;
- Período de inscrições: 6 a 25 de novembro de 2026;
- Previsão da prova objetiva: 31 de janeiro de 2027.
Seleção e orientações aos candidatos
Conforme o cronograma informado, o período de inscrições terminou às 23h59 do dia 25 de novembro. A seleção prevê a aplicação da prova objetiva em 31 de janeiro de 2027.
Os candidatos podem consultar o edital e acompanhar as informações sobre o processo seletivo pelo site oficial da Fundação Cesgranrio.
O IBGE também alerta sobre possíveis golpes e recomenda que os interessados utilizem exclusivamente os canais oficiais para obter informações sobre a seleção.
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