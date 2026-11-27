O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibilizou nove vagas temporárias para recenseadores em Alegre, no Sul do Espírito Santo. As oportunidades integram o processo seletivo do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

Para concorrer às vagas, os candidatos precisam ter ensino fundamental completo. A remuneração mensal é de R$ 1.741, além do pagamento por produtividade.

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Os profissionais também terão direito ao auxílio-alimentação de R$ 1.192 e a outros benefícios previstos no edital.

Os recenseadores atuarão na coleta de informações em estabelecimentos agropecuários. O levantamento contribuirá para atualizar os dados sobre o setor rural e subsidiar pesquisas, políticas públicas e decisões relacionadas ao desenvolvimento do campo.

Confira os detalhes da seleção do IBGE

Vagas em Alegre: nove;

nove; Cargo: recenseador;

recenseador; Escolaridade: ensino fundamental completo;

ensino fundamental completo; Remuneração: R$ 1.741 mais pagamento por produtividade;

R$ 1.741 mais pagamento por produtividade; Auxílio-alimentação: R$ 1.192;

R$ 1.192; Período de inscrições: 6 a 25 de novembro de 2026;

6 a 25 de novembro de 2026; Previsão da prova objetiva: 31 de janeiro de 2027.

Seleção e orientações aos candidatos

Conforme o cronograma informado, o período de inscrições terminou às 23h59 do dia 25 de novembro. A seleção prevê a aplicação da prova objetiva em 31 de janeiro de 2027.

Os candidatos podem consultar o edital e acompanhar as informações sobre o processo seletivo pelo site oficial da Fundação Cesgranrio.

O IBGE também alerta sobre possíveis golpes e recomenda que os interessados utilizem exclusivamente os canais oficiais para obter informações sobre a seleção.

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