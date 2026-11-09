Seu celular foi roubado? Polícia já recuperou mais de 2,1 mil aparelhos no ES

Quem teve o celular roubado ou furtado no Espírito Santo pode ter uma nova chance de recuperar o aparelho. Uma ação da Polícia Civil realizada no último sábado (7) resultou na recuperação de 59 telefones e na devolução de outros 35 aos proprietários. A mobilização faz parte do Projeto Recupera, que já ultrapassou a marca de 2,1 mil celulares recuperados desde sua criação, em 2024.

A operação marcou a 12ª etapa do projeto em 2026 e foi coordenada pela Divisão de Inteligência (DI) e pela Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

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Para a ação, os investigadores expediram 320 intimações. Desse total, 260 foram direcionadas a pessoas identificadas utilizando aparelhos com restrição criminal, enquanto outras 60 foram destinadas a vítimas que aguardavam a devolução de celulares localizados anteriormente.

Segundo a Polícia Civil, 102 pessoas compareceram à unidade policial durante a mobilização. Além dos aparelhos recuperados e restituídos, os agentes registraram 68 procedimentos, sendo 26 administrativos e 42 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

Mais de 2,1 mil celulares já foram recuperados

Criado em julho de 2024, o Projeto Recupera utiliza informações de operadoras de telefonia e tecnologias de rastreamento para identificar aparelhos furtados, roubados ou extraviados que estejam sendo utilizados por outras pessoas.

Os resultados mostram um crescimento no número de celulares recuperados. Em 2024, foram 386 aparelhos localizados. No ano seguinte, o total chegou a 674. Já em 2026, até a realização da última operação, foram contabilizados 1.116 telefones recuperados.

Somados, os resultados representam 2.176 aparelhos recuperados desde o início do projeto.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, a iniciativa também tem contribuído para reduzir os crimes relacionados ao roubo e furto de celulares no Espírito Santo.

Segundo ele, os registros desses crimes apresentaram queda de 39,5% em comparação com o mesmo período de 2023.

A Polícia Civil avalia que a recuperação dos aparelhos e a responsabilização de pessoas envolvidas na comercialização ilegal ajudam a enfraquecer o mercado clandestino de celulares.

Pessoas intimadas devem apresentar os aparelhos

O delegado-geral também destacou a importância de atender às intimações expedidas pela Polícia Civil.

Pessoas identificadas utilizando celulares com restrição criminal são convocadas a comparecer à unidade policial e apresentar os dispositivos para verificação.

Segundo Jordano Bruno, o não comparecimento pode resultar em novas diligências, incluindo a realização de intimações pessoais.

A 12ª ação do Projeto Recupera contou com a participação de 17 policiais civis, além de delegados que atuam na coordenação das investigações.

Como aumentar as chances de recuperar um celular roubado?

A Polícia Civil orienta que vítimas de roubo, furto ou extravio registrem um boletim de ocorrência e informem, sempre que possível, o número do IMEI do aparelho.

O IMEI funciona como uma identificação individual do celular e permite que os investigadores cruzem informações para auxiliar na localização do dispositivo.

O número pode ser consultado na embalagem original do aparelho, na nota fiscal ou nas configurações do telefone. Em muitos modelos, também é possível identificá-lo digitando *#06# no aplicativo de chamadas.

A recomendação é guardar essa informação em local seguro, pois ela pode facilitar a identificação do celular em caso de perda, furto ou roubo.