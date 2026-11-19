O fim de ano concentra uma das principais temporadas de compras para o comércio. Com consumidores em busca de presentes, serviços e oportunidades, as empresas precisam disputar atenção em diferentes canais.

É nesse cenário que o aquinoticias.com apresenta o projeto “Seu Presente de Natal Está Aqui”, uma campanha comercial criada para aproximar marcas da região dos consumidores durante a temporada natalina.

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A proposta combina conteúdo de marca no portal, divulgação nas redes sociais e participação em um Guia de Compras de Natal. O objetivo é transformar os produtos e serviços das empresas participantes em opções que possam ser encontradas pelo público durante a jornada de compra.

Para marcas interessadas em participar, clique e fale diretamente no WhatsApp do portal.

Seu Presente de Natal está Aqui

A campanha foi estruturada com foco em dicas de presentes. Em vez de uma divulgação exclusivamente institucional, as empresas participantes poderão apresentar produtos, serviços e sugestões diretamente ao público.

A estratégia também considera diferentes pontos de contato. Além da publicação no portal, as empresas poderão utilizar stories no Instagram e, conforme a cota escolhida, participar da produção de um Reels em colaboração com o aquinoticias.com.

Outro destaque é o Guia de Compras de Natal, que será compartilhado no dia 10 de dezembro. A proposta é reunir diferentes opções de empresas e produtos em um conteúdo especial voltado ao período de compras.

O aquinoticias.com possui presença multiplataforma, com mais de 218 mil seguidores no Instagram, mais de 140 mil no Facebook, mais de 18 mil no TikTok e uma base superior a 25 mil usuários no WhatsApp. Somadas as três principais redes sociais, são mais de 376 mil seguidores.

Duas opções de participação

A Cota 1 — Conteúdo de Marca + Presença no Guia inclui uma matéria especial exclusiva no portal, com informações sobre a empresa, atendimento e principais apostas de presentes para a temporada.

O pacote também contempla dois stories no @aquinoticias e a inserção de duas dicas de presente no Guia de Compras de Natal.

Já a Cota 2 — Vídeo + Conteúdo de Marca + Presença no Guia amplia a participação da empresa. O pacote inclui um Reels de até 90 segundos, publicado em colaboração com o cliente, além da matéria especial no portal.

A empresa também terá direito a quatro stories no @aquinoticias e à inclusão de quatro dicas de presente no Guia de Compras de Natal.

Conteúdo pensado para a temporada de compras

O projeto busca aproveitar a combinação entre informação, presença digital e intenção de compra característica do período natalino.

Os conteúdos publicados no portal também permanecem disponíveis após a divulgação inicial, permitindo que as empresas tenham presença em uma plataforma que recebe buscas e acessos ao longo da temporada.

O fechamento comercial está previsto para 8 de dezembro.

Empresas interessadas podem entrar em contato pelo WhatsApp (clique aqui) ou pelo e-mail [email protected].