Sexta-feira tem alerta para chuva forte, ventos e descargas elétricas em 70 cidades do ES
O aviso começa às 9h30 e permanece válido até 23h59 desta sexta.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas válido para esta sexta-feira (27). O alerta tem grau de severidade classificado como perigo potencial.
O aviso começa às 9h30 e permanece válido até 23h59 desta sexta. Durante o período, o Inmet prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além da chuva, a previsão indica ventos intensos entre 40 e 60 km/h. O instituto também aponta baixo risco de alagamentos, descargas elétricas, queda de galhos de árvores e interrupção no fornecimento de energia.
Com a possibilidade de rajadas de vento, o Inmet orienta a população a não procurar abrigo embaixo de árvores. A recomendação busca reduzir os riscos relacionados à queda de galhos e às descargas elétricas.
O órgão também recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as condições adversas.
Em situações de emergência ou para obter mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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