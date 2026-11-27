Sextou com mais de 70 vagas de emprego no Sine Cachoeiro; confira
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo.
Nesta sexta-feira (2), o Sine de Cachoeiro tem 129 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Como participar
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.
O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.
Confira as vagas
- Acabador de mármore e granito
- Acabador de pedra
- Ajudante de açougueiro
- Assistente administrativo (PCD)
- Atendente de lanchonete
- Auxiliar de linha de produção
- Auxiliar de padeiro
- Auxiliar de almoxarifado (PCD)
- Auxiliar de contabilidade
- Auxiliar de escrituração fiscal
- Auxiliar de estoque
- Auxiliar de escritório
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar nos serviços de alimentação
- Balconista
- Cenotécnico
- Costureiro
- Cozinheiro geral
- Cozinheiro de restaurante
- Chefe de cozinha
- Churrasqueiro
- Consultor de vendas
- Faturista
- Instalador e reparador de linhas de comunicação
- Mecânico
- Mecânico de manutenção de máquinas de construção
- Mecânico de veículos automotores a diesel
- Montador soldador
- Motorista de furgão
- Motorista de caminhão
- Motorista de ônibus urbano
- Nutricionista
- Operador de caixa
- Operador de negócios
- Operador de ponte
- Polidor de pedras
- Recepcionista
- Serrador de pedras
- Técnico em atendimento e vendas
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