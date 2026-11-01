Shopee abre vagas de emprego no ES; oportunidades não exigem experiência

Quem está em busca de emprego no Espírito Santo tem uma nova oportunidade. A Shopee anunciou a abertura de vagas no Estado como parte de um processo de contratação que reúne mais de 14 mil oportunidades em todo o Brasil. Há postos efetivos e temporários, incluindo funções que não exigem experiência anterior.

As contratações fazem parte da preparação da empresa para o aumento da demanda durante as campanhas de fim de ano, como a 11.11, a Black Friday e o Natal. As oportunidades estão concentradas principalmente nas operações logísticas.

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Além do Espírito Santo, a seleção contempla outros 18 estados e o Distrito Federal. A empresa também está recrutando profissionais para funções corporativas em São Paulo.

Vagas da Shopee no ES não exigem experiência em algumas funções

Entre os cargos anunciados pela Shopee estão Auxiliar de Logística e Representante I. As oportunidades são presenciais e também contemplam pessoas com deficiência (PCDs).

De acordo com a empresa, não é necessário ter experiência anterior para concorrer às funções operacionais divulgadas. Além disso, os profissionais contratados temporariamente poderão ter a possibilidade de efetivação, conforme a necessidade da companhia.

A Shopee não informou quantas das 14 mil vagas são destinadas especificamente ao Espírito Santo, nem detalhou os municípios capixabas contemplados.

Quais são os salários e benefícios?

A empresa informa que oferece remuneração competitiva, mas não divulgou os valores dos salários para as funções anunciadas.

Os benefícios variam conforme o cargo e a localidade, podendo incluir vale-refeição, plano de saúde, auxílio-creche, bônus e transporte disponibilizado pela empresa.

A ampliação das equipes acompanha o crescimento da estrutura logística da Shopee no Brasil. Somente em 2026, a companhia inaugurou 14 centros de distribuição, chegando a 30 unidades em todo o país.

Atualmente, a rede conta com mais de 200 hubs logísticos e mais de 5 mil Agências Shopee.

Como se candidatar às vagas da Shopee no Espírito Santo?

Os interessados em concorrer às vagas de emprego da Shopee no Espírito Santo devem acessar a plataforma de recrutamento da Adecco, responsável por divulgar oportunidades em diferentes localidades.

As inscrições podem ser realizadas pelo endereço:

Clique aqui para consultar as vagas da Shopee no ES

Na plataforma, os candidatos podem verificar as oportunidades disponíveis, os requisitos de cada função e as orientações para participar do processo seletivo.

A Shopee também mantém oportunidades corporativas em São Paulo. Os interessados podem consultar as vagas disponíveis no site oficial de carreiras da empresa.

As contratações buscam reforçar as operações da companhia durante um dos períodos de maior movimentação do comércio eletrônico brasileiro.