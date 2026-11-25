A Black Friday movimenta o comércio e estimula os consumidores a aproveitar descontos em lojas físicas e virtuais. No entanto, a busca por preços mais baixos também exige atenção para evitar golpes e prejuízos financeiros.

Uma pesquisa da Abecs, em parceria com o Instituto Datafolha, realizada para a Black Friday de 2025, apontou que 42% dos brasileiros pretendiam comprar produtos ou serviços durante a data. O gasto médio estimado chegava a R$ 1.422. Além disso, 48% dos entrevistados preferiam realizar compras pela internet.

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Com o aumento das transações digitais, os consumidores precisam redobrar os cuidados antes de clicar em ofertas, fornecer dados pessoais ou efetuar pagamentos. Entre os principais riscos estão páginas falsas, vendedores fraudulentos e mensagens que utilizam promoções para atrair vítimas.

Nesse cenário, o Sicredi orienta os consumidores a verificar a procedência de sites, vendedores, produtos e ofertas antes de concluir uma compra.

Como evitar golpes durante a Black Friday?

Uma das estratégias utilizadas pelos criminosos envolve a engenharia social. Essa prática consiste em manipular pessoas para obter informações pessoais e bancárias ou convencê-las a realizar ações que favoreçam os golpistas.

Preços muito abaixo dos praticados no mercado, links desconhecidos e mensagens que pressionam o consumidor a comprar rapidamente merecem atenção.

“Durante a Black Friday, é importante que o consumidor não deixe a expectativa por uma boa oferta se sobrepor aos cuidados com a segurança. Verificar a procedência de sites e vendedores, conferir as informações antes de realizar pagamentos e desconfiar de mensagens que criam um senso de urgência são atitudes que ajudam a reduzir a exposição a golpes. A prevenção também passa por reconhecer abordagens suspeitas e buscar sempre os canais oficiais das empresas e instituições financeiras”, afirma Márcio Leite Machado, Superintendente de Segurança do Sicredi.

Quais cuidados tomar antes de comprar na Black Friday?

Algumas medidas ajudam a identificar tentativas de fraude e proteger os dados pessoais e financeiros. Confira as principais orientações do Sicredi.

1. Desconfie de ofertas muito vantajosas

Preços muito inferiores aos praticados no mercado podem indicar tentativas de golpe. Além disso, promoções com prazos muito curtos e pagamentos exclusivamente por Pix merecem atenção.

Antes de comprar, pesquise o preço do produto e verifique a procedência da oferta.

2. Verifique a autenticidade dos sites e vendedores

Antes de informar dados pessoais ou financeiros, confira o endereço eletrônico da loja e os dados do vendedor.

Também tenha cuidado com páginas que imitam a identidade visual de empresas conhecidas. Sempre que possível, utilize o aplicativo oficial da loja ou do marketplace.

Mensagens sobre promoções, cupons de desconto, sorteios e ofertas exclusivas podem direcionar o consumidor para páginas falsas.

Por isso, procure a promoção diretamente no site ou aplicativo oficial da loja.

4. Fique atento aos golpes com inteligência artificial

A inteligência artificial permite criar mensagens, vídeos e áudios que imitam comunicações legítimas. Dessa forma, algumas fraudes podem parecer mais convincentes.

Antes de clicar em links ou informar dados, verifique a origem da oferta e confirme sua autenticidade nos canais oficiais.

5. Confira os dados antes de concluir o pagamento

Antes de confirmar uma compra, confira o valor e os dados do destinatário. Esse cuidado merece atenção especial nos pagamentos por Pix ou boleto.

Se as informações forem diferentes das esperadas, interrompa a transação e confirme os dados com a empresa.

Além disso, nas compras pela internet, prefira utilizar o cartão virtual, quando disponível.

6. Nunca compartilhe senhas ou códigos de segurança

Senhas, códigos de autenticação e outras informações confidenciais são pessoais. Portanto, não forneça esses dados a terceiros.

A orientação vale inclusive quando a solicitação parece partir de uma empresa ou instituição financeira conhecida.

7. Desconfie de contatos inesperados

Ligações, e-mails e mensagens podem solicitar procedimentos na conta ou informações pessoais e financeiras.

Também fique atento a contatos que criam situações de urgência relacionadas a compras e entregas.

Em caso de dúvida, interrompa a comunicação e procure a empresa ou instituição pelos canais oficiais.

8. Redobre os cuidados nas compras presenciais

Nas lojas físicas, confira o valor exibido na maquininha antes de autorizar o pagamento.

Além disso, mantenha o cartão e os dispositivos sob sua supervisão. Ao receber o cartão de volta, verifique se ele realmente pertence a você.

9. Acompanhe as movimentações financeiras

Consulte suas transações com frequência para identificar possíveis movimentações desconhecidas.

Caso encontre alguma operação que não reconheça, entre em contato imediatamente com sua instituição financeira pelos canais oficiais.

O que fazer para aumentar a segurança nas transações financeiras?

Além dos cuidados individuais, os mecanismos de prevenção e combate a fraudes também ajudam a proteger as operações financeiras.

O Sicredi informa que investe no monitoramento de movimentações suspeitas, no compartilhamento de informações sobre tentativas de golpes e no aprimoramento dos recursos de proteção disponíveis em seus canais.

A instituição também acompanha ferramentas do sistema financeiro que auxiliam no rastreamento e na recuperação de valores em situações de fraude.

Entre elas está o Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix. Esse recurso permite solicitar a devolução de valores em determinadas situações de fraude ou falha operacional, conforme as regras do Banco Central.

Apesar desses mecanismos, a atenção do consumidor continua fundamental.

Por isso, antes de realizar um pagamento durante a Black Friday, confira os dados da operação, confirme a procedência da oferta e desconfie de qualquer abordagem que pressione por uma decisão imediata.