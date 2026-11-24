A Black Friday é um período de grande movimentação no comércio em todo o Brasil, marcado por ofertas, descontos e condições especiais de pagamento. É uma tradição de muitos anos, iniciada nos Estados Unidos, que ocorre sempre na 4ª sexta-feira do mês de novembro (este ano, 27 de novembro), logo após o feriado de Ação de Graças – e que se espalhou pelo mundo. Ela marca o início do período de compras de fim de ano. O aumento das vendas exige atenção também diante de práticas que podem prejudicar os consumidores.

Segundo o coordenador executivo do Órgão de Defesa do Consumidor (Procon) de Cachoeiro, Ricardo Silva Fonseca, esta época do ano não representa uma exceção às normas de proteção ao consumidor. “Todas as relações comerciais continuam submetidas ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sendo obrigação dos fornecedores garantir transparência, boa-fé e cumprimento das condições anunciadas”, explica.

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Veja como podem ocorrer as irregularidades durante a Black Friday

Maquiagem de preços (falsa promoção): É uma das práticas mais conhecidas. O estabelecimento aumenta artificialmente o preço de um produto antes da campanha e, durante a Black Friday, anuncia uma redução que, na realidade, não representa economia efetiva.

Publicidade enganosa e descontos fictícios: Ocorre quando o fornecedor anuncia descontos que não correspondem à realidade, divulga percentuais elevados sem disponibilizar produtos nessas condições ou utiliza expressões como “menor preço do ano” sem comprovação. A publicidade deve apresentar informações verdadeiras, claras e precisas. O ônus de comprovar sua veracidade é do anunciante, conforme o art. 38 do CDC.

Preço diferente do anunciado: Se dá quando o consumidor encontra determinado valor na etiqueta, vitrine, encarte ou anúncio, mas, no momento do pagamento, é cobrado por preço superior. A oferta deve ser respeitada, observadas as circunstâncias concretas e as regras aplicáveis aos erros materiais manifestos.

Produtos anunciados sem estoque: É irregular utilizar produtos com preços atrativos como chamariz quando não existe disponibilidade compatível com a oferta. A alegação posterior de falta de estoque não afasta automaticamente a responsabilidade do fornecedor. Quando houver limitação de quantidade, ela deve ser informada previamente, de maneira clara e ostensiva.

Cancelamento unilateral de compras: Uma situação recorrente é o consumidor realizar a compra, receber a confirmação do pedido e, posteriormente, ser informado sobre o cancelamento por suposto erro de sistema, preço ou estoque. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a oferta precisa vincula o fornecedor.

Diante do descumprimento, o CDC assegura ao consumidor a possibilidade de exigir o cumprimento da oferta, aceitar produto equivalente ou rescindir o contrato, com restituição dos valores pagos e eventuais perdas e danos. A análise deve considerar também situações excepcionais, como erros materiais manifestos e circunstâncias que efetivamente impossibilitem o cumprimento.

Frete excessivo ou não informado: O frete integra o custo da aquisição e deve ser informado antes da conclusão da compra. Reduzir artificialmente o preço do produto e elevar desproporcionalmente o valor da entrega pode caracterizar prática abusiva, especialmente quando houver tentativa de dissimular o preço real ou obter vantagem manifestamente excessiva.

Alteração de preços durante a compra: O consumidor não pode ser atraído por determinado preço e encontrar outro valor no carrinho ou na etapa de pagamento, sem informação prévia e justificativa legítima. As condições anunciadas devem ser respeitadas.

Estoque limitado e falsas mensagens de urgência: Mensagens como “últimas unidades”, “somente hoje” e contadores regressivos podem ser utilizados comercialmente, desde que correspondam à realidade. A criação de escassez artificial para induzir compras por impulso pode configurar publicidade enganosa.

Venda casada e serviços adicionais: É proibido condicionar a aquisição de um produto à contratação de outro serviço ou produto sem justificativa legal. Exemplos: exigir seguro ou garantia estendida para vender um celular, incluir serviços sem autorização ou condicionar descontos à contratação de produtos adicionais.

Problemas com marketplaces: As plataformas que intermedeiam vendas devem oferecer informações claras sobre os vendedores, as condições da contratação e os canais de atendimento. Conforme sua participação na cadeia de fornecimento e a natureza da falha, podem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Atraso ou não entrega: O fornecedor deve cumprir o prazo anunciado. Em caso de descumprimento, o consumidor poderá utilizar as alternativas do art. 35 do CDC: exigir o cumprimento da oferta, aceitar produto equivalente ou rescindir o contrato com restituição dos valores pagos e eventuais perdas e danos.

Produto com defeito: a garantia legal permanece válida mesmo para produtos adquiridos em promoção. O prazo para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para duráveis. Nos vícios ocultos, a contagem começa quando o defeito se evidencia (art. 26).

Prazo para conserto: em regra, o fornecedor possui até 30 dias para solucionar o vício. Não resolvido o problema, o consumidor poderá escolher entre substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço.

Produtos com avarias informadas: o fornecedor deve informar claramente os defeitos conhecidos. A expressão “produto de mostruário” ou “produto promocional” não afasta a garantia legal para outros defeitos não informados.

Trocas: nas compras presenciais, não existe obrigação geral de trocar produtos sem defeito por motivo de gosto, cor ou tamanho. Entretanto, se a loja anunciar essa possibilidade, deverá cumprir a condição oferecida.

Direito de arrependimento: nas compras realizadas pela internet, telefone ou fora do estabelecimento comercial, o consumidor pode desistir da contratação no prazo de sete dias, contado da assinatura ou do recebimento do produto, conforme o caso. Não precisa justificar a desistência e tem direito à restituição dos valores pagos, inclusive o frete.

Os fornecedores podem oferecer preços diferenciados conforme a forma ou o prazo de pagamento, nos termos da Lei nº 13.455/2017. Entretanto, devem informar claramente os valores e as condições aplicáveis.

Nas vendas parceladas e financiamentos, devem ser apresentados: valor total à vista, número e valor das parcelas, taxas de juros, encargos incidentes, custo Efetivo Total (CET), quando aplicável, valor total a pagar. O consumidor deve avaliar o custo final da operação, e não apenas o valor da parcela.

Compras online e os golpes

Durante a Black Friday, aumentam os riscos de fraudes envolvendo sites falsos, perfis fraudulentos, links enviados por mensagens e anúncios que imitam grandes lojas. O consumidor deve verificar o endereço eletrônico, o CNPJ, a reputação da empresa e a identificação do beneficiário antes de realizar pagamentos, especialmente via PIX.

Também devem ser observadas as seguintes situações: Sites sem identificação do fornecedor e canais de atendimento; Ofertas com preços muito abaixo do mercado; Links suspeitos enviados por SMS e WhatsApp; Perfis falsos de lojas nas redes sociais; Cobranças de serviços não contratados; Solicitação indevida de senhas e códigos bancários.

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