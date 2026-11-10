Sicredi Asset conquista três posições em ranking da FGV

A escolha de um fundo de investimento exige atenção a fatores como rentabilidade, risco e objetivos financeiros. Nesse cenário, rankings especializados como o Sicredi Asset, no Guia FGV 2026, ajudam investidores a conhecer o desempenho das gestoras e comparar estratégias.

A Sicredi Asset conquistou três posições de destaque no Guia FGV de Fundos de Investimentos 2026. No grupo Especialistas, a gestora alcançou o primeiro lugar nas categorias Money Market e Atacado. Além disso, ficou em segundo lugar em Varejo.

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Com os resultados, a empresa manteve, pelo segundo ano consecutivo, a liderança em Money Market e Atacado.

O que representam as três posições conquistadas pela Sicredi Asset?

As colocações reconhecem o desempenho da gestora em diferentes segmentos do mercado financeiro. Cada categoria considera fundos e públicos com características próprias.

Em Money Market, o levantamento analisa fundos de liquidez e curto prazo. Essas aplicações atendem principalmente investidores que buscam administrar recursos disponíveis e preservar o capital;

Já a categoria Atacado reúne fundos destinados a investidores desse segmento. A avaliação considera diferentes classes de ativos e estratégias de investimento;

Por sua vez, Varejo contempla fundos voltados ao público investidor em geral. Assim, os resultados abrangem diferentes necessidades e objetivos financeiros.

Como funciona o Guia FGV de Fundos de Investimentos?

O Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGVcef) organiza o levantamento. O guia figura entre os rankings tradicionais do mercado brasileiro de fundos.

Para avaliar as gestoras, a pesquisa considera os maiores fundos abertos à captação no país. Além disso, utiliza o desempenho ajustado ao risco em um período de três anos.

Esse critério permite observar não apenas os resultados financeiros, mas também os riscos envolvidos nas estratégias. Dessa forma, o levantamento oferece parâmetros para analisar o desempenho das gestoras.

Fundos da Sicredi Asset também recebem nota máxima

Além das três colocações institucionais, fundos da gestora conquistaram nota máxima em diferentes classes e estratégias.

Entre os destaques, aparecem produtos de liquidez, fundos multimercados e aplicações em crédito privado. Essa variedade contempla diferentes alternativas de investimento.

Os fundos multimercados podem combinar diferentes classes de ativos e estratégias. Já os fundos de crédito privado investem em títulos de dívida emitidos por empresas e outras instituições privadas.

No entanto, a classificação de uma gestora ou de um fundo não garante rentabilidade futura, por isso, investidores precisam considerar seus objetivos, o prazo de aplicação e a tolerância ao risco.

Sicredi Asset administra mais de R$ 200 bilhões

A Sicredi Asset administra mais de R$ 200 bilhões em patrimônio. Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), ocupa a décima posição entre as maiores gestoras do Brasil.

A empresa também reúne mais de 425 mil investidores. Seu portfólio oferece alternativas para diferentes perfis e objetivos financeiros.

Para Ricardo Sommer, diretor executivo da Sicredi Asset, os reconhecimentos demonstram a consistência do trabalho da equipe.

“A premiação reforça a consistência da nossa gestão e a capacidade de entregar soluções competitivas para diferentes perfis de investidores. Esse reconhecimento reflete o trabalho do nosso time e o compromisso permanente de gerar valor para os associados e para as cooperativas por meio de uma estratégia de longo prazo”, afirma.

Conforme o executivo, o resultado também reflete o compromisso da gestora com os associados e as cooperativas, por meio de estratégias de longo prazo.

Confira as posições conquistadas no Guia FGV 2026

No grupo Especialistas, a Sicredi Asset alcançou os seguintes resultados:

1º lugar em Money Market;

1º lugar em Atacado;

2º lugar em Varejo.

Os reconhecimentos destacam a atuação da gestora em diferentes segmentos do mercado de investimentos brasileiro.