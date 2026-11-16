Sicredi conquista prêmio nacional, no Effie Awards Brasil 2026, com campanha de educação financeira

Transformar uma música sertaneja popular em uma oportunidade para falar sobre dinheiro foi a estratégia do Sicredi para aproximar a educação financeira do público. A iniciativa conquistou bronze no Effie Awards Brasil 2026, uma das principais premiações do país voltadas à efetividade de campanhas de marketing e comunicação.

A campanha também recebeu reconhecimento em outras premiações, ampliando a visibilidade da proposta de levar orientações sobre finanças ao cotidiano das pessoas por meio da música.

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O prêmio reconheceu o trabalho “Gerente do Sicredi: do hit à educação financeira”, desenvolvido em parceria com a agência Jotacom. A cerimônia ocorreu em 10 de novembro, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

A campanha aproveitou a repercussão espontânea de uma música sertaneja que mencionava a instituição. A partir disso, o Sicredi criou uma nova versão da canção, com mensagens sobre educação financeira e relacionamento com os associados.

Como a campanha do Sicredi transformou música em educação financeira?

A iniciativa começou com a popularização da música “Gerente da Sicredi”, da dupla Bruno & Barretto em parceria com Transformar uma música sertaneja popular em uma oportunidade para falar sobre dinheiro foi a estratégia do Sicredi para aproximar a educação financeira do público. A iniciativa conquistou bronze no Effie Awards Brasil 2026, uma das principais premiações do país voltadas à efetividade de campanhas de marketing e comunicação.

A campanha também recebeu reconhecimento em outras premiações, ampliando a visibilidade da proposta de levar orientações sobre finanças ao cotidiano das pessoas por meio da música. A canção mencionava espontaneamente a instituição financeira e ganhou grande repercussão nas plataformas digitais.

Diante desse alcance, o Sicredi desenvolveu uma nova versão da música. Dessa vez, a letra incorporou mensagens de educação financeira e destacou características do relacionamento entre a cooperativa e seus associados.

Além disso, a campanha utilizou as redes sociais para ampliar a conexão com o público.

Participaram da iniciativa as embaixadoras da marca Ana Castela e Lore Improta. O projeto também contou com Délcio Paz, gerente de negócios da cooperativa Sicredi Agroempresarial. A participação dele representou os profissionais que trabalham diretamente no atendimento e no relacionamento com os associados.

O que representa o prêmio Effie Awards Brasil 2026?

O Effie Awards reconhece campanhas que demonstram resultados efetivos em suas estratégias de marketing e comunicação.

Em sua 19ª edição no Brasil, a premiação reuniu 80 cases vencedores. Ao todo, os trabalhos receberam 110 troféus nas categorias ouro, prata e bronze.

O Sicredi conquistou o bronze na categoria “Colaboração entre marca e figura pública (Collabs)”. A premiação reconheceu a estratégia que aproximou música, cultura popular e educação financeira.

Campanha do Sicredi também conquistou prêmios internacionais

Além do reconhecimento no Effie Awards Brasil, o projeto recebeu outras premiações em 2026.

O case “Gerente do Sicredi: do hit à educação financeira” também conquistou destaque no Clio Music 2026, extensão do Clio Awards. A premiação reconhece trabalhos criativos que conectam música, marketing e cultura.

Além disso, a campanha recebeu quatro troféus no Prémios Lusófonos da Criatividade, festival internacional realizado em Portugal. O evento valoriza iniciativas dos mercados de comunicação dos países de língua portuguesa.

Música alcançou milhões de visualizações

A música original “Gerente da Sicredi”, interpretada por Bruno & Barretto e CountryBeat, alcançou milhões de visualizações no YouTube. Além disso, a canção entrou no ranking das dez músicas mais tocadas no Spotify Brasil.

Essa repercussão espontânea ampliou a visibilidade da marca e inspirou uma das campanhas digitais de maior alcance já realizadas pelo Sicredi.