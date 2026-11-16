Sicredi conquista prêmio nacional, no Effie Awards Brasil 2026, com campanha de educação financeira
Sicredi conquista bronze no Effie Awards 2026 com campanha que transformou música sertaneja em conteúdo de educação financeira.
Transformar uma música sertaneja popular em uma oportunidade para falar sobre dinheiro foi a estratégia do Sicredi para aproximar a educação financeira do público. A iniciativa conquistou bronze no Effie Awards Brasil 2026, uma das principais premiações do país voltadas à efetividade de campanhas de marketing e comunicação.
A campanha também recebeu reconhecimento em outras premiações, ampliando a visibilidade da proposta de levar orientações sobre finanças ao cotidiano das pessoas por meio da música.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O prêmio reconheceu o trabalho “Gerente do Sicredi: do hit à educação financeira”, desenvolvido em parceria com a agência Jotacom. A cerimônia ocorreu em 10 de novembro, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.
A campanha aproveitou a repercussão espontânea de uma música sertaneja que mencionava a instituição. A partir disso, o Sicredi criou uma nova versão da canção, com mensagens sobre educação financeira e relacionamento com os associados.
Como a campanha do Sicredi transformou música em educação financeira?
A iniciativa começou com a popularização da música “Gerente da Sicredi”, da dupla Bruno & Barretto em parceria com Transformar uma música sertaneja popular em uma oportunidade para falar sobre dinheiro foi a estratégia do Sicredi para aproximar a educação financeira do público. A iniciativa conquistou bronze no Effie Awards Brasil 2026, uma das principais premiações do país voltadas à efetividade de campanhas de marketing e comunicação.
A campanha também recebeu reconhecimento em outras premiações, ampliando a visibilidade da proposta de levar orientações sobre finanças ao cotidiano das pessoas por meio da música. A canção mencionava espontaneamente a instituição financeira e ganhou grande repercussão nas plataformas digitais.
Diante desse alcance, o Sicredi desenvolveu uma nova versão da música. Dessa vez, a letra incorporou mensagens de educação financeira e destacou características do relacionamento entre a cooperativa e seus associados.
Além disso, a campanha utilizou as redes sociais para ampliar a conexão com o público.
Participaram da iniciativa as embaixadoras da marca Ana Castela e Lore Improta. O projeto também contou com Délcio Paz, gerente de negócios da cooperativa Sicredi Agroempresarial. A participação dele representou os profissionais que trabalham diretamente no atendimento e no relacionamento com os associados.
O que representa o prêmio Effie Awards Brasil 2026?
O Effie Awards reconhece campanhas que demonstram resultados efetivos em suas estratégias de marketing e comunicação.
Em sua 19ª edição no Brasil, a premiação reuniu 80 cases vencedores. Ao todo, os trabalhos receberam 110 troféus nas categorias ouro, prata e bronze.
O Sicredi conquistou o bronze na categoria “Colaboração entre marca e figura pública (Collabs)”. A premiação reconheceu a estratégia que aproximou música, cultura popular e educação financeira.
Campanha do Sicredi também conquistou prêmios internacionais
Além do reconhecimento no Effie Awards Brasil, o projeto recebeu outras premiações em 2026.
O case “Gerente do Sicredi: do hit à educação financeira” também conquistou destaque no Clio Music 2026, extensão do Clio Awards. A premiação reconhece trabalhos criativos que conectam música, marketing e cultura.
Além disso, a campanha recebeu quatro troféus no Prémios Lusófonos da Criatividade, festival internacional realizado em Portugal. O evento valoriza iniciativas dos mercados de comunicação dos países de língua portuguesa.
Música alcançou milhões de visualizações
A música original “Gerente da Sicredi”, interpretada por Bruno & Barretto e CountryBeat, alcançou milhões de visualizações no YouTube. Além disso, a canção entrou no ranking das dez músicas mais tocadas no Spotify Brasil.
Essa repercussão espontânea ampliou a visibilidade da marca e inspirou uma das campanhas digitais de maior alcance já realizadas pelo Sicredi.
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