O domingo (22) será de variação de nebulosidade e possibilidade de chuva em diferentes regiões do Espírito Santo. De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o dia começa com muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida, principalmente durante a madrugada e a manhã.

Ao longo do dia, a nebulosidade diminui e o sol aparece em vários municípios. Na Região Sul, há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Já na Grande Vitória e na Região Serrana, a possibilidade de chuva fica concentrada no período da noite.

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Nas demais regiões capixabas, não há previsão de chuva significativa. As temperaturas também devem apresentar pequena elevação em relação ao sábado.

Previsão por região

Grande Vitória: sol com aumento de nuvens e previsão de chuva à noite. Temperaturas entre 20°C e 31°C. Em Vitória, a mínima será de 20°C e a máxima de 31°C.

Região Sul: sol e aumento de nuvens, com previsão de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 19°C e 33°C. Nas áreas altas, entre 19°C e 30°C.

Região Serrana: sol com aumento de nuvens e previsão de chuva à noite. Nas áreas menos elevadas, temperaturas entre 19°C e 30°C. Nas áreas altas, entre 18°C e 29°C.

Região Norte: sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperaturas entre 20°C e 32°C.

Região Noroeste: sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, temperaturas entre 19°C e 33°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 18°C e a máxima de 30°C.

Região Nordeste: sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Temperaturas entre 19°C e 32°C.