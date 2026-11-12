Tempestade pode provocar queda de galhos e alagamentos no ES, alerta Inmet
O órgão classifica a situação como perigo potencial.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para esta sexta-feira (13). O aviso começa à meia-noite e segue até as 23h59. O órgão classifica a situação como perigo potencial.
Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados que podem chegar a 50 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As condições meteorológicas podem provocar transtornos. O instituto aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Diante da previsão, o Inmet orienta a população a redobrar os cuidados durante as rajadas de vento. O órgão recomenda que as pessoas evitem buscar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
Os motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Essas estruturas podem representar perigo durante os períodos de vento intenso.
Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada enquanto durar a tempestade.
Em caso de emergência ou necessidade de orientação, a população pode procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Confira os munícipios que podem ser atingidos
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
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