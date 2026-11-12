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Tempestade pode provocar queda de galhos e alagamentos no ES, alerta Inmet

O órgão classifica a situação como perigo potencial.

A imagem ilustra alerta do Inmet para o ES
Foto: Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para esta sexta-feira (13). O aviso começa à meia-noite e segue até as 23h59. O órgão classifica a situação como perigo potencial.

Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados que podem chegar a 50 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.

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As condições meteorológicas podem provocar transtornos. O instituto aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Diante da previsão, o Inmet orienta a população a redobrar os cuidados durante as rajadas de vento. O órgão recomenda que as pessoas evitem buscar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas.

Os motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Essas estruturas podem representar perigo durante os períodos de vento intenso.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada enquanto durar a tempestade.

Em caso de emergência ou necessidade de orientação, a população pode procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira os munícipios que podem ser atingidos

  • Afonso Cláudio         
  • Água Doce do Norte 
  • Águia Branca 
  • Alegre
  • Alfredo Chaves          
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta        
  • Apiacá
  • Aracruz          
  • Atílio Vivacqua          
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco         
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus do Norte  
  • Brejetuba      
  • Cachoeiro de Itapemirim      
  • Cariacica        
  • Castelo          
  • Colatina         
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço       
  • Domingos Martins    
  • Dores do Rio Preto    
  • Ecoporanga   
  • Fundão          
  • Governador Lindenberg       
  • Guaçuí
  • Guarapari      
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama        
  • Iconha
  • Irupi   
  • Itaguaçu        
  • Itapemirim    
  • Itarana
  • Iúna   
  • Jaguaré          
  • Jerônimo Monteiro   
  • João Neiva     
  • Laranja da Terra        
  • Linhares         
  • Mantenópolis
  • Marataízes     
  • Marechal Floriano     
  • Marilândia     
  • Mimoso do Sul          
  • Muniz Freire  
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pinheiros       
  • Piúma
  • Ponto Belo    
  • Presidente Kennedy  
  • Rio Bananal   
  • Rio Novo do Sul        
  • Santa Leopoldina      
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa  
  • São Domingos do Norte      
  • São Gabriel da Palha 
  • São José do Calçado 
  • São Mateus    
  • São Roque do Canaã
  • Serra  
  • Sooretama    
  • Vargem Alta  
  • Venda Nova do Imigrante    
  • Viana 
  • Vila Pavão      
  • Vila Valério    
  • Vila Velha      
  • Vitória

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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