Frio está com os dias contados no Espírito Santo? Veja quando o calor volta
A previsão indica que o fim de semana já será marcado pelo retorno do calor, com termômetros ultrapassando os 30°C em algumas áreas do Estado.
O frio fora de época que surpreendeu os capixabas nos últimos dias está com os dias contados. Após a passagem de uma forte frente fria, acompanhada por uma massa de ar polar, as temperaturas devem voltar a subir no Espírito Santo a partir desta quarta-feira (11), de acordo com a Climatempo. A previsão indica que o fim de semana já será marcado pelo retorno do calor, com termômetros ultrapassando os 30°C em algumas áreas do Estado.
Na última terça-feira (10), Vitória registrou uma das tardes mais frias de 2026. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima na capital capixaba foi de apenas 22,1°C, aproximadamente 7°C abaixo da média esperada para novembro, que costuma ficar próxima dos 29°C.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Apesar do frio intenso para esta época do ano, a marca não superou o recorde de menor temperatura máxima registrado em Vitória em 2026, de 20,5°C, observado em 7 de setembro.
Quando o calor volta ao Espírito Santo?
Segundo a Climatempo, a massa de ar frio de origem polar começa a se afastar do Brasil nesta quarta-feira (11), permitindo a elevação gradual das temperaturas no Espírito Santo e nos demais estados do Sudeste.
O frio atípico foi provocado pela combinação de uma frente fria intensa, uma massa de ar polar mais forte do que o normal para novembro e o excesso de nebulosidade. Com poucas horas de sol, as temperaturas permaneceram baixas mesmo durante as tardes.
Com o afastamento do ar polar, o sol deve voltar a aparecer por períodos maiores, favorecendo o aquecimento.
Entretanto, o retorno do calor também aumenta as condições para a formação de nuvens carregadas. Na quinta-feira (12) e na sexta-feira (13), há possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes nas capitais do Sudeste, incluindo Vitória.
Fim de semana pode ter calor acima dos 30°C no ES
A previsão para o próximo fim de semana, dias 14 e 15 de novembro, é de uma mudança significativa nas condições do tempo.
De acordo com a Climatempo, o Espírito Santo deve voltar a apresentar características típicas da primavera, com períodos de sol forte, aumento das temperaturas e pancadas isoladas de chuva durante a tarde ou à noite.
Para os capixabas que pretendem aproveitar as praias, a tendência é de um fim de semana mais quente. Os termômetros devem superar os 30°C, especialmente nas áreas litorâneas.
Apesar da previsão de chuva, as pancadas devem ocorrer de maneira isolada e sem longa duração, conforme a tendência meteorológica apresentada.
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