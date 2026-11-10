Sorteio da Mega-Sena: confira as apostas premiadas

O sorteio da Mega-Sena 3084 acontece nesta terça-feira (10), a partir das 21h, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. Os apostadores aguardam o resultado do concurso, que terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

A Caixa realizará o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo. O público poderá acompanhar a extração das dezenas pelo canal das Loterias Caixa no YouTube e pelas redes sociais da instituição.

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O prêmio principal está estimado em R$ 3,5 milhões para quem acertar os seis números. No concurso anterior, realizado no domingo (8), uma aposta acertou todas as dezenas e levou R$ 59.526.903,72. Portanto, a premiação principal não está acumulada.

Os interessados ainda podem registrar suas apostas até as 20h desta terça-feira, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Números da Mega-Sena

Os números da Mega-Sena ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.

Números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx-xx.

Resultado da Mega-Sena

A Caixa divulgará o resultado oficial da Mega-Sena 3084 após a realização do sorteio desta terça-feira (10). Além das seis dezenas, a instituição informará a quantidade de apostas premiadas e os valores destinados aos ganhadores.

Após o concurso desta terça-feira (10), a Mega-Sena tem novo sorteio previsto para quinta-feira (12), a partir das 21h.

Desse modo, o valor estimado para o próximo concurso dependerá do resultado desta terça-feira e das informações que a Caixa divulgar após a apuração.