Sua CNH pode estar garantida! Detran libera nova lista de selecionados no ES

Mais de 3 mil capixabas ganharam uma nova oportunidade de tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente. O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou, nesta terça-feira (3), a lista de suplentes do programa CNH Social 2026, com 3.008 vagas redistribuídas. Os convocados precisam ficar atentos: o prazo para realizar a matrícula termina no dia 18 de novembro.

A relação dos novos selecionados está disponível a partir das 12h, no site oficial do Detran-ES. Para consultar o resultado, o candidato deve acessar a página do programa CNH Social e verificar se seu nome aparece entre os convocados.

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As vagas foram destinadas aos suplentes após o não preenchimento de oportunidades por candidatos selecionados anteriormente que não cumpriram as regras do programa.

Em 2026, a iniciativa recebeu 64.082 inscrições para 9 mil vagas gratuitas, distribuídas inicialmente em três lotes de 3 mil beneficiários.

Como consultar a lista de suplentes da CNH Social 2026?

Os interessados podem conferir o resultado diretamente no site do Detran-ES ou acessar a relação oficial de suplentes.

Confira os links:

A convocação segue a ordem de classificação dos candidatos inscritos no programa.

Selecionados precisam fazer matrícula até 18 de novembro

Quem encontrar o nome na lista deverá realizar a matrícula exclusivamente pela internet, entre os dias 3 e 18 de novembro.

O procedimento deve ser feito no site do Detran-ES, por meio da aba “CNH Social”. Em seguida, o beneficiário deve acessar o link de matrícula e preencher o formulário com as informações solicitadas.

Após concluir essa etapa, o candidato terá 15 dias corridos para comparecer à autoescola indicada e formalizar a abertura do processo de habilitação.

Na sequência, serão concedidos 30 dias corridos para realizar a biometria, os exames exigidos em clínica credenciada e o exame toxicológico, quando aplicável.

Todo o processo de primeira habilitação, adição ou mudança de categoria deverá ser concluído em até 12 meses, contados da abertura do processo na autoescola.

Quem perder o prazo pode ficar até cinco anos sem participar

O Detran-ES alerta que o descumprimento dos prazos pode resultar na perda do benefício.

O candidato convocado que não realizar a matrícula até 18 de novembro será desclassificado e ficará impedido de participar de novas etapas da CNH Social por três anos.

Já o beneficiário que efetuar a matrícula, mas deixar de cumprir os prazos seguintes, perderá a vaga e ficará impedido de realizar uma nova inscrição no programa durante cinco anos.

Por isso, o órgão reforça que cada candidato deve acompanhar as publicações oficiais e manter seus dados atualizados.

O que a CNH Social oferece gratuitamente?

Os selecionados têm direito à realização gratuita das etapas previstas no programa para obtenção da habilitação.

Entre os benefícios estão:

Captura biométrica nas unidades do Detran-ES;

Exames médicos e psicológicos em clínicas credenciadas;

Exame toxicológico, conforme as exigências do programa;

Aulas teóricas pelo aplicativo da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran);

Dez aulas práticas em autoescola;

Cobertura de até três reprovações nas provas teórica ou prática;

Até duas aulas práticas adicionais.

CNH Social 2026 ofereceu 9 mil vagas no Espírito Santo

Nesta edição, o Governo do Espírito Santo disponibilizou 9 mil oportunidades para a habilitação gratuita.

Do total, 1.350 vagas foram reservadas para mulheres quilombolas, pescadoras artesanais e agricultoras familiares, com 450 oportunidades destinadas a cada grupo.

O programa também manteve 450 vagas para pessoas com deficiência e outras 900 para estudantes da rede pública estadual que cursaram a disciplina eletiva de Educação de Trânsito.

As vagas reservadas que não foram preenchidas foram direcionadas à ampla concorrência, conforme as regras estabelecidas pelo programa.