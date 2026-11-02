Tem farmácia aberta hoje? Veja onde comprar medicamento neste feriado em Cachoeiro

Moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, podem contar com cinco farmácias de plantão nesta segunda-feira (2 de novembro de 2026). A escala reúne estabelecimentos localizados nos bairros Guandu, Ibitiquara, Nossa Senhora de Fátima, Vila Rica e IBC.

A lista permite que moradores encontrem uma drogaria de atendimento durante o feriado de Finados. Para facilitar o acesso, os estabelecimentos informam endereços, pontos de referência e telefones para contato.

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Confira as farmácias de plantão em Cachoeiro nesta segunda-feira

Veja onde encontrar atendimento farmacêutico nesta segunda-feira (2), conforme a escala de plantão:

1. Drogaria Master

Endereço: Rua Bernardo Horta, 238, bairro Guandu.

Referência: em frente às Lojas Americanas do Guandu.

Telefone: (28) 3521-5551.

2. Drogaria Cristo Rei

Endereço: Rua Pinheiro Júnior, 169, bairro Ibitiquara.

Referência: em frente ao Patinhas.

Telefone: (28) 3522-1893.

3. Drogalima

Endereço: Rua José Rosa Machado, 248, bairro Nossa Senhora de Fátima.

Referência: próximo à Loteria Novo Parque.

Telefone: (28) 3515-1597.

4. Drogaria Bernardo Horta Vila Rica

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Consolação, 170, bairro Vila Rica.

Referência: ao lado do CIE.

Telefone: (28) 99948-6931.

5. Farmaston

Endereço: Avenida Domingos Alcino Dadalto, 62, bairro IBC.

Referência: ao lado do Sesi.

Telefone: (28) 3025-4354.

Qual é o horário de funcionamento das farmácias?

O horário de atendimento varia conforme a localização da drogaria. Os estabelecimentos situados no Centro e no Guandu devem funcionar obrigatoriamente das 7h às 22h.

Já as farmácias dos demais bairros têm funcionamento obrigatório das 7h às 19h, com possibilidade de estender o atendimento até as 22h.

Confira os horários:

Centro e Guandu: das 7h às 22h, obrigatoriamente.

Outros bairros: das 7h às 19h, com funcionamento facultativo até as 22h.

Antes de sair de casa, a orientação é entrar em contato com a farmácia escolhida para confirmar o atendimento e verificar a disponibilidade do medicamento procurado.