Tem farmácia aberta hoje? Veja onde comprar medicamento neste feriado em Cachoeiro
Veja onde encontrar atendimento farmacêutico nesta segunda-feira (2), conforme a escala de plantão:
Moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, podem contar com cinco farmácias de plantão nesta segunda-feira (2 de novembro de 2026). A escala reúne estabelecimentos localizados nos bairros Guandu, Ibitiquara, Nossa Senhora de Fátima, Vila Rica e IBC.
A lista permite que moradores encontrem uma drogaria de atendimento durante o feriado de Finados. Para facilitar o acesso, os estabelecimentos informam endereços, pontos de referência e telefones para contato.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Confira as farmácias de plantão em Cachoeiro nesta segunda-feira
Veja onde encontrar atendimento farmacêutico nesta segunda-feira (2), conforme a escala de plantão:
1. Drogaria Master
- Endereço: Rua Bernardo Horta, 238, bairro Guandu.
- Referência: em frente às Lojas Americanas do Guandu.
- Telefone: (28) 3521-5551.
2. Drogaria Cristo Rei
- Endereço: Rua Pinheiro Júnior, 169, bairro Ibitiquara.
- Referência: em frente ao Patinhas.
- Telefone: (28) 3522-1893.
3. Drogalima
- Endereço: Rua José Rosa Machado, 248, bairro Nossa Senhora de Fátima.
- Referência: próximo à Loteria Novo Parque.
- Telefone: (28) 3515-1597.
4. Drogaria Bernardo Horta Vila Rica
- Endereço: Avenida Nossa Senhora da Consolação, 170, bairro Vila Rica.
- Referência: ao lado do CIE.
- Telefone: (28) 99948-6931.
5. Farmaston
- Endereço: Avenida Domingos Alcino Dadalto, 62, bairro IBC.
- Referência: ao lado do Sesi.
- Telefone: (28) 3025-4354.
Qual é o horário de funcionamento das farmácias?
O horário de atendimento varia conforme a localização da drogaria. Os estabelecimentos situados no Centro e no Guandu devem funcionar obrigatoriamente das 7h às 22h.
Já as farmácias dos demais bairros têm funcionamento obrigatório das 7h às 19h, com possibilidade de estender o atendimento até as 22h.
Confira os horários:
- Centro e Guandu: das 7h às 22h, obrigatoriamente.
- Outros bairros: das 7h às 19h, com funcionamento facultativo até as 22h.
Antes de sair de casa, a orientação é entrar em contato com a farmácia escolhida para confirmar o atendimento e verificar a disponibilidade do medicamento procurado.
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