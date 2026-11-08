Tema da redação do Enem é “Valorização do SUS como direito universal”
O Enem começou a ser aplicado em todo o país a partir das 13h30 (horário de Brasília). Os portões nos locais de aplicação foram fechados às 13h.
O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 é “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”, conforme divulgado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, em redes sociais.
O Enem começou a ser aplicado em todo o país a partir das 13h30 (horário de Brasília). Os portões nos locais de aplicação foram fechados às 13h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A redação é considerada uma das principais provas a ser enfrentada pelos candidatos, uma vez que corresponde a 20% da nota final do Enem. É necessário escrever no mínimo oito e no máximo 30 linhas de texto no gênero dissertativo-argumentativo.
Cada candidato recebeu uma folha para rascunho, que deve ser passado a limpo na Folha de Redação, a única que será corrigida pelos avaliadores. Deve-se reservar um tempo específico para fazer essa transcrição, uma vez que a folha de rascunho não é levada em conta na correção.
Para ter um bom desempenho, é importante que o candidato tenha conhecimento do estilo da prova e das regras da redação do Enem, que são detalhadas no Guia do Participante.
A redação deve ser fundamentada com argumentos, com o objetivo de convencer o leitor sobre determinada opinião.
“É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Por isso, a dupla natureza desse tipo textual: é argumentativo, porque defende um ponto de vista, uma opinião, e é dissertativo, porque utiliza explicações para justificá-lo”, explica o Guia do Participante.
Avaliação
Ao corrigir a redação de cada participante, os avaliadores vão atribuir notas de 0 a 200 a cinco tipos de competência textual. A soma delas compõe a nota total, que pode chegar a 1.000 pontos.
As cinco competências avaliadas na redação do Enem são:
- demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;
- compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema;
- selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;
- demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;
- elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos
>> Acompanhe aqui a live Resenha do Enem a partir das 19h30
O que pode zerar a redação?
Entre as situações que podem levar à nota zero ou anulação, previstas no edital, estão:
- fuga ao tema;
- textos menores do que 8 linhas;
- inclusão de trecho deliberadamente desconectado do tema proposto;
- desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa;
- desrespeito à seriedade do exame.
>> Relembre os últimos 10 temas da redação do Enem:
2025: “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”
2024: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”
2023: “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”
2022: “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”
2021: “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”
2020: “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”
2019: “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”
2018: “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”
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