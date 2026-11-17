A forte chuva que atingiu Cachoeiro de Itapemirim na noite desta segunda-feira (16) provocou alagamentos em diferentes setores do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI). A água invadiu áreas como o Pronto-Socorro, os setores de Tomografia e Ressonância, além de outros espaços da instituição.

Em nota, o hospital informou que acionou imediatamente os planos de contingência para garantir a continuidade dos serviços e a segurança da assistência prestada aos pacientes.

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Segundo a instituição, alguns pacientes precisaram ser transferidos rapidamente para enfermarias e outros setores do próprio hospital. A medida foi adotada para assegurar a continuidade do atendimento diante dos impactos provocados pela entrada de água nas dependências da unidade.

Os danos e prejuízos causados pela chuva ainda estão sendo avaliados. Assim que as condições climáticas permitirem, o hospital organizará uma força-tarefa com equipes de diferentes setores para realizar a drenagem da água, a limpeza e a recuperação dos espaços atingidos.

NOTA OFICIAL DO HECI NA ÍNTEGRA

Em decorrência do incomum temporal que assolou Cachoeiro nesta noite foram registrados diversos pontos de alagamento no Pronto-Socorro, Tomografia, Ressonância, entre outros o que exigiu o acionamento imediato dos nossos planos de contingência, a fim de garantir a continuidade e a segurança da assistência prestada aos pacientes.

Alguns deles foram remanejados rapidamente para enfermarias e demais setores do proprio hospital.

Os impactos e prejuízos estão sendo avaliados. Assim que as condições climáticas permitirem, será realizada uma força-tarefa envolvendo diferentes equipes do Hospital para a drenagem da água, limpeza e recuperação dos espaços afetados.