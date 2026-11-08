Tempestade no Sul do ES: cidades podem registrar acumulados de até 100 milímetros de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade, com grau de severidade classificado como perigo, que atinge oito municípios do Sul do Espírito Santo neste domingo (8). O aviso começou às 8h45 e permanece válido até as 23h59.

Estão na área de risco as cidades de Venda Nova do Imigrante, Muniz Freire, Iúna, Ibitirama, Irupi, Ibatiba, Conceição do Castelo e Brejetuba.

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De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.

As condições meteorológicas podem provocar corte no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Por isso, a orientação é que os moradores redobrem a atenção durante o período de validade do aviso.

Veja as orientações durante as tempestades

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não procure abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é necessário evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.