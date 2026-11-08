Tempestade no Sul do ES: cidades podem registrar acumulados de até 100 milímetros de chuva
Estão na área de risco as cidades de Venda Nova do Imigrante, Muniz Freire, Iúna, Ibitirama, Irupi, Ibatiba, Conceição do Castelo e Brejetuba.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade, com grau de severidade classificado como perigo, que atinge oito municípios do Sul do Espírito Santo neste domingo (8). O aviso começou às 8h45 e permanece válido até as 23h59.
Estão na área de risco as cidades de Venda Nova do Imigrante, Muniz Freire, Iúna, Ibitirama, Irupi, Ibatiba, Conceição do Castelo e Brejetuba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.
As condições meteorológicas podem provocar corte no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Por isso, a orientação é que os moradores redobrem a atenção durante o período de validade do aviso.
Veja as orientações durante as tempestades
Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não procure abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é necessário evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra orientação é desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
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