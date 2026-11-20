Tempestades: Espírito Santo recebe dois alertas nesta sexta-feira
Avisos começaram a valer na manhã desta sexta-feira (20) e seguem até as 23h59. Alerta laranja representa perigo e amarelo indica perigo potencial.
O Espírito Santo está sob dois alertas de tempestade nesta sexta-feira (20): um amarelo, classificado como perigo potencial, e outro laranja, que representa perigo. Os avisos começaram a valer na manhã desta sexta e seguem até as 23h59.
O alerta amarelo teve início às 9h30, enquanto o aviso laranja começou às 9h35. Ambos têm validade até o final da noite e abrangem o território capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O alerta amarelo indica perigo potencial, enquanto o laranja representa um nível de severidade maior e exige atenção redobrada da população.
A orientação é que os moradores acompanhem as atualizações dos órgãos oficiais e fiquem atentos às condições do tempo durante o período de vigência dos avisos.
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