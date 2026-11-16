Thiago Leal é reeleito presidente da Câmara de Itapemirim
O mandato da nova Mesa Diretora terá duração de dois anos, com início em 1º de janeiro de 2027 e término em 31 de dezembro de 2028.
O vereador Thiago Faria Leal foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Itapemirim para o biênio 2027/2028. A eleição ocorreu neste sábado (14), durante sessão extraordinária realizada no Legislativo municipal, com a apresentação de chapa única, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes.
Além de Thiago Faria Leal na presidência, a nova Mesa Diretora será composta por Lucas Silva Soares, como vice-presidente, e Lucimar Soares, como secretário.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A eleição foi realizada em atendimento às disposições da Lei Orgânica do Município de Itapemirim, especialmente ao parágrafo 5º do artigo 19, e ao Regimento Interno da Câmara Municipal, incluindo os artigos 19 e 20, o artigo 21, em seus parágrafos 2º, 3º e 4º, o parágrafo único do artigo 22 e o parágrafo único do artigo 26.
O mandato da nova Mesa Diretora terá duração de dois anos, com início em 1º de janeiro de 2027 e término em 31 de dezembro de 2028.
Após a eleição da Mesa Diretora, foram apresentadas as composições das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Itapemirim.
Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social
- Presidente: Paulo de Oliveira Cruz Neto
- Vice-presidente: Elioni de Amorim Gomes
- Membro: Delson de Souza Carneiro
Comissão de Finanças e Orçamento
- Presidente: Vandilson Tomás de Araújo
- Vice-presidente: Lucas Silva Soares
- Membro: Leandro Batista dos Santos
Comissão de Obras e Serviços Públicos
- Presidente: Lenildo Henriques
- Vice-presidente: Leandro Batista dos Santos
- Membro: Aci de Amorim Gomes
Comissão de Fiscalização
- Presidente: Lucas Silva Soares
- Vice-presidente: Leandro Batista dos Santos
- Membro: Éder Gomes Benevides
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
- Presidente: Delson de Souza Carneiro
- Vice-presidente: Vandilson Tomás de Araújo
- Membro: Josei Cabral de Melo
Após a confirmação do resultado, Thiago Leal agradeceu aos colegas parlamentares pela confiança e destacou a importância da parceria construída durante os primeiros dois anos de sua gestão.
O presidente também lembrou os 876 votos recebidos nas eleições municipais e agradeceu à população, à família e aos servidores da Câmara pelo apoio.
“Nós somos em 13 vereadores, mas nós representamos uma população. Nós representamos o nosso município e nós não somos vereadores apenas durante as sessões. Nós somos vereadores quando a gente está na praia, nós somos vereadores quando às vezes a gente está no barzinho, nós somos vereadores quando a gente está na igreja. Nós somos vereadores 24 horas por dia, nas horas boas e principalmente nas horas ruins”, afirmou.
Thiago também reforçou o compromisso de aprimorar a condução dos trabalhos legislativos no próximo biênio e destacou a importância do diálogo e da humildade no exercício da presidência.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726