Thiago Leal é reeleito presidente da Câmara de Itapemirim

O vereador Thiago Faria Leal foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Itapemirim para o biênio 2027/2028. A eleição ocorreu neste sábado (14), durante sessão extraordinária realizada no Legislativo municipal, com a apresentação de chapa única, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes.

Além de Thiago Faria Leal na presidência, a nova Mesa Diretora será composta por Lucas Silva Soares, como vice-presidente, e Lucimar Soares, como secretário.

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A eleição foi realizada em atendimento às disposições da Lei Orgânica do Município de Itapemirim, especialmente ao parágrafo 5º do artigo 19, e ao Regimento Interno da Câmara Municipal, incluindo os artigos 19 e 20, o artigo 21, em seus parágrafos 2º, 3º e 4º, o parágrafo único do artigo 22 e o parágrafo único do artigo 26.

O mandato da nova Mesa Diretora terá duração de dois anos, com início em 1º de janeiro de 2027 e término em 31 de dezembro de 2028.

Após a eleição da Mesa Diretora, foram apresentadas as composições das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Itapemirim.

Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social

Presidente: Paulo de Oliveira Cruz Neto

Vice-presidente: Elioni de Amorim Gomes

Membro: Delson de Souza Carneiro

Comissão de Finanças e Orçamento

Presidente: Vandilson Tomás de Araújo

Vice-presidente: Lucas Silva Soares

Membro: Leandro Batista dos Santos

Comissão de Obras e Serviços Públicos

Presidente: Lenildo Henriques

Vice-presidente: Leandro Batista dos Santos

Membro: Aci de Amorim Gomes

Comissão de Fiscalização

Presidente: Lucas Silva Soares

Vice-presidente: Leandro Batista dos Santos

Membro: Éder Gomes Benevides

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final

Presidente: Delson de Souza Carneiro

Vice-presidente: Vandilson Tomás de Araújo

Membro: Josei Cabral de Melo

Após a confirmação do resultado, Thiago Leal agradeceu aos colegas parlamentares pela confiança e destacou a importância da parceria construída durante os primeiros dois anos de sua gestão.

O presidente também lembrou os 876 votos recebidos nas eleições municipais e agradeceu à população, à família e aos servidores da Câmara pelo apoio.

“Nós somos em 13 vereadores, mas nós representamos uma população. Nós representamos o nosso município e nós não somos vereadores apenas durante as sessões. Nós somos vereadores quando a gente está na praia, nós somos vereadores quando às vezes a gente está no barzinho, nós somos vereadores quando a gente está na igreja. Nós somos vereadores 24 horas por dia, nas horas boas e principalmente nas horas ruins”, afirmou.

Thiago também reforçou o compromisso de aprimorar a condução dos trabalhos legislativos no próximo biênio e destacou a importância do diálogo e da humildade no exercício da presidência.