Um homem procurado pela Justiça foi preso após ser identificado por um sistema de reconhecimento facial instalado no Mercado Municipal de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira (17), depois que um Totem de Segurança emitiu um alerta às forças policiais sobre a presença do suspeito na região.

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o equipamento identificou José Delcaro, que possuía um mandado de prisão em aberto, decorrente de regressão cautelar ao regime semiaberto.

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O alerta foi encaminhado ao Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), responsável por direcionar as informações às equipes de segurança que atuam nas proximidades.

Alerta de reconhecimento facial levou PM até suspeito

Após receberem a informação, militares do 13º Batalhão, que realizavam patrulhamento na região central de São Mateus, nas proximidades de uma agência do Banco do Brasil, iniciaram buscas para localizar o homem.

Os policiais encontraram o suspeito e, após confirmarem a existência da ordem judicial, efetuaram a prisão.

José Delcaro foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus, onde foram realizados os procedimentos para o cumprimento do mandado. Em seguida, ele foi levado ao sistema prisional.

Terceira prisão com auxílio de totem em São Mateus

Segundo o Governo do Espírito Santo, esta foi a terceira prisão realizada no município com o apoio da tecnologia de reconhecimento facial dos Totens de Segurança.

Nas duas ocorrências anteriores, o sistema também identificou pessoas procuradas pela Justiça.

Em uma das situações, um homem com mandado de prisão por roubo foi detido durante uma ação da Guarda Civil Municipal de São Mateus.

Na outra, uma mulher procurada por tráfico de drogas foi localizada e presa pela Polícia Militar.

Tecnologia já ajudou a realizar 978 prisões no ES

Desde o início do projeto, em 2025, os sistemas de reconhecimento facial implantados pelo Governo do Espírito Santo já contribuíram para a realização de 978 prisões em todo o Estado, conforme dados divulgados pelo Executivo estadual.

A tecnologia funciona por meio da identificação facial de pessoas que possuem mandados de prisão em aberto. Quando o sistema detecta uma possível correspondência, um alerta é encaminhado às equipes responsáveis, que realizam a verificação e as diligências necessárias.

Os equipamentos fazem parte das ações do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, iniciativa do Governo do Espírito Santo voltada à integração das forças de segurança e ao uso de inteligência e tecnologia no enfrentamento à criminalidade.