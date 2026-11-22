A morte de Matheus Gonçalves Cardoso, de 27 anos, após um grave acidente entre uma motocicleta e um caminhão, em Cachoeiro de Itapemirim, deixou familiares e amigos abalados. Trabalhador, marido e pai de sete filhos, ele também era conhecido pelo trabalho como motoboy em uma pizzaria do município.

Matheus morreu na sexta-feira (20), após a motocicleta que pilotava atingir a traseira de um caminhão que transportava botijões de gás, no bairro Guandu. A ocorrência foi registrada por uma câmera de segurança.

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O jovem deixa seis filhos e a companheira, que está grávida do sétimo filho do casal. A partida precoce interrompeu a trajetória de um homem que dividia a rotina entre o trabalho e a família.

O acidente também deixou um passageiro de 26 anos ferido. Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde, segundo as informações da Polícia Militar, apresentava estado de saúde estável.

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