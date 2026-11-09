Trabalhador morre após ser atingido por peça de máquina em Cachoeiro
Vítima realizava a limpeza interna de um equipamento após o corte de um bloco quando uma estrutura móvel teria descido repentinamente.
Um trabalhador de 48 anos morreu na manhã desta segunda-feira (9), após sofrer um acidente de trabalho em uma empresa localizada em Alto Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima operava um maquinário utilizado no corte de blocos quando uma estrutura móvel do equipamento a atingiu.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo os relatos, após o corte de um bloco, o operador precisava acessar a parte interna da máquina para realizar a lavagem e a limpeza necessárias à finalização do serviço. Para isso, uma parte do equipamento ficava elevada.
No momento em que o trabalhador entrou na área interna para realizar a limpeza, a estrutura móvel teria descido repentinamente e o atingido.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para atender à ocorrência. Quando os policiais militares chegaram ao local, duas equipes dos bombeiros já prestavam atendimento e haviam confirmado a morte do trabalhador.
A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia e os procedimentos necessários.
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