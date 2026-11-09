Trabalhador morto em acidente de trabalho em Cachoeiro é identificado

O trabalhador que morreu em um acidente de trabalho nesta segunda-feira (9), em uma empresa localizada em Alto Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim, foi identificado como Ronaldo Mindas Marcílio, de 48 anos.

Segundo a Polícia Militar, Ronaldo operava uma máquina utilizada no corte de blocos. Após concluir o corte, ele entrou na parte interna do equipamento para realizar os procedimentos de lavagem e limpeza necessários à finalização do serviço.

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Durante a atividade, uma estrutura móvel da máquina teria descido repentinamente, atingindo o trabalhador.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para prestar socorro, mas Ronaldo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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