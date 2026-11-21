Três pessoas foram socorridas com sinais de intoxicação por fumaça após um incêndio atingir uma residência no Centro de Guaçuí, na madrugada da última sexta-feira (20).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas conseguiram deixar o imóvel por conta própria. A terceira vítima precisou do auxílio dos militares devido às condições de saúde e às limitações de mobilidade.

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Todas as vítimas apresentavam sinais de inalação de fumaça e receberam atendimento pré-hospitalar no local, com suplementação de oxigênio. Em seguida, foram encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí para avaliação médica.

Ao chegarem à residência, os bombeiros identificaram uma grande quantidade de fumaça saindo de uma janela do primeiro pavimento. As chamas estavam concentradas em um dos quartos do imóvel.

A localização da casa dificultou o acesso da viatura de combate a incêndio. Por isso, os militares precisaram utilizar uma extensa linha de mangueiras para alcançar o foco do fogo e realizar o combate.

Na tarde do mesmo dia, um perito oficial do Corpo de Bombeiros iniciou os trabalhos para identificar as causas do incêndio.

Segundo relatos de testemunhas, a suspeita é de que o fogo tenha começado após um cigarro entrar em contato com roupas de cama e cortinas do quarto. A causa, no entanto, ainda será investigada.

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