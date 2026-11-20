Vai precisar de remédio? Confira as farmácias de plantão em Cachoeiro
Secretaria de Saúde divulgou a lista de estabelecimentos em cinco bairros. Confira endereços, telefones e horários de funcionamento.
Moradores de Cachoeiro de Itapemirim que precisarem comprar medicamentos nesta sexta-feira (20) poderão contar com cinco farmácias de plantão em diferentes bairros do município.
A relação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, e informa os estabelecimentos que estarão disponíveis durante o feriado do Dia da Consciência Negra.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As farmácias estão localizadas nos bairros Guandu, Gilberto Machado, Independência, Basiléia e Caiçara. Os horários de funcionamento variam conforme a região.
Confira os endereços e telefones:
Farmácias de plantão em Cachoeiro
1. Farmácia Preço Baixo
- Endereço: Rua Professor Quintiliano, 11, Guandu, próximo à Caixa Econômica Federal.
- Telefone: (28) 3199-0474.
2. Drogasil
- Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 141, Gilberto Machado, ao lado da Rodoviária.
- Telefones: (28) 3521-5835 e (27) 99570-7751.
3. Drogaria Elohim
- Endereço: Avenida Monte Castelo, 124, Independência, em frente à antiga Delegacia.
- Telefone: (28) 99952-9831.
4. Poup Drogaria
- Endereço: Avenida Doutor Aristides Campos, 411, Basiléia, em frente ao ponto de vendas da Selita.
- Telefone: (28) 3038-8562.
5. Drogaria Carla
- Endereço: Avenida Jones Santos Neves, 1372, Caiçara, no Perim Center.
- Telefone: (28) 3025-2897.
Qual o horário de funcionamento?
Conforme a Vigilância Sanitária, as farmácias localizadas no Centro e no Guandu têm funcionamento obrigatório das 7h às 22h.
Já as drogarias dos demais bairros funcionam obrigatoriamente das 7h às 19h, com possibilidade de atendimento facultativo até as 22h.
A orientação é que os moradores entrem em contato com o estabelecimento antes de se deslocarem.
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