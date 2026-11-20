Moradores de Cachoeiro de Itapemirim que precisarem comprar medicamentos nesta sexta-feira (20) poderão contar com cinco farmácias de plantão em diferentes bairros do município.

A relação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, e informa os estabelecimentos que estarão disponíveis durante o feriado do Dia da Consciência Negra.

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As farmácias estão localizadas nos bairros Guandu, Gilberto Machado, Independência, Basiléia e Caiçara. Os horários de funcionamento variam conforme a região.

Confira os endereços e telefones:

Farmácias de plantão em Cachoeiro

1. Farmácia Preço Baixo

Endereço: Rua Professor Quintiliano, 11, Guandu, próximo à Caixa Econômica Federal.

Telefone: (28) 3199-0474.

2. Drogasil

Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 141, Gilberto Machado, ao lado da Rodoviária.

Telefones: (28) 3521-5835 e (27) 99570-7751.

3. Drogaria Elohim

Endereço: Avenida Monte Castelo, 124, Independência, em frente à antiga Delegacia.

Telefone: (28) 99952-9831.

4. Poup Drogaria

Endereço: Avenida Doutor Aristides Campos, 411, Basiléia, em frente ao ponto de vendas da Selita.

Telefone: (28) 3038-8562.

5. Drogaria Carla

Endereço: Avenida Jones Santos Neves, 1372, Caiçara, no Perim Center.

Telefone: (28) 3025-2897.

Qual o horário de funcionamento?

Conforme a Vigilância Sanitária, as farmácias localizadas no Centro e no Guandu têm funcionamento obrigatório das 7h às 22h.

Já as drogarias dos demais bairros funcionam obrigatoriamente das 7h às 19h, com possibilidade de atendimento facultativo até as 22h.

A orientação é que os moradores entrem em contato com o estabelecimento antes de se deslocarem.

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