Ventos costeiros: nove cidades do Sul do ES estão sob alerta climático
O aviso começou às 8h55 e permanece válido até as 23h59.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, classificado como perigo, para a ocorrência de ventos costeiros em nove municípios do Sul do Espírito Santo neste domingo (8). O aviso começou às 8h55 e permanece válido até as 23h59.
As cidades da região incluídas no alerta são Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire e Venda Nova do Imigrante.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com o Inmet, a previsão indica intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, com possibilidade de movimentação de dunas de areia em direção a construções localizadas na orla. A situação exige atenção da população, especialmente em áreas sujeitas aos efeitos dos ventos.
Orientações da Defesa Civil
O Inmet orienta que a população procure a Defesa Civil em caso de necessidade. O órgão pode ser acionado pelo telefone 199.
O alerta laranja é classificado como nível de perigo e indica a possibilidade de fenômenos meteorológicos com potencial para provocar transtornos.
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