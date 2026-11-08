Ventos costeiros: nove cidades do Sul do ES estão sob alerta climático

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, classificado como perigo, para a ocorrência de ventos costeiros em nove municípios do Sul do Espírito Santo neste domingo (8). O aviso começou às 8h55 e permanece válido até as 23h59.

As cidades da região incluídas no alerta são Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire e Venda Nova do Imigrante.

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De acordo com o Inmet, a previsão indica intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, com possibilidade de movimentação de dunas de areia em direção a construções localizadas na orla. A situação exige atenção da população, especialmente em áreas sujeitas aos efeitos dos ventos.

Orientações da Defesa Civil

O Inmet orienta que a população procure a Defesa Civil em caso de necessidade. O órgão pode ser acionado pelo telefone 199.

O alerta laranja é classificado como nível de perigo e indica a possibilidade de fenômenos meteorológicos com potencial para provocar transtornos.