Castelo amanheceu com diversas ruas alagadas nesta sexta-feira (27). As chuvas que atingiram o município na últimas horas provocaram transtornos na mobilidade urbana e afetaram a rotina de moradores e estudantes.

Segundo informações preliminares, algumas escolas estão sem aulas e serviços de transporte escolar foram cancelados devido às condições das vias, que ficaram intransitáveis. Algumas casas da região também ficaram alagadas.

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