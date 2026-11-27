VÍDEO | Alagamentos em Castelo deixam alunos sem aulas e atingem residências
Município registra transtornos na manhã desta sexta-feira (27), com alagamentos em diversas vias, suspensão de aulas e interrupção do transporte escolar.
Castelo amanheceu com diversas ruas alagadas nesta sexta-feira (27). As chuvas que atingiram o município na últimas horas provocaram transtornos na mobilidade urbana e afetaram a rotina de moradores e estudantes.
Segundo informações preliminares, algumas escolas estão sem aulas e serviços de transporte escolar foram cancelados devido às condições das vias, que ficaram intransitáveis. Algumas casas da região também ficaram alagadas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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