Frente fria mantém chuva e temperaturas mais amenas no ES nesta sexta-feira
Ventos de sul favorecem temperaturas mais amenas em todas as regiões capixabas, com previsão de chuva principalmente nas primeiras horas do dia.
A frente fria que atua sobre o Espírito Santo deve manter o tempo instável nesta sexta-feira (27). A previsão indica continuidade das chuvas, variação de nebulosidade e temperaturas mais amenas em todas as regiões capixabas.
De acordo com a previsão meteorológica, as condições do tempo serão semelhantes às registradas nesta quinta-feira (26), devido à permanência do sistema frontal sobre o Estado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As chuvas devem ocorrer principalmente nas primeiras horas da manhã. Entretanto, não está descartada a possibilidade de pancadas isoladas ao longo do dia.
A presença de ventos de sul também contribuirá para a manutenção das temperaturas mais amenas em todo o território capixaba.
Temperaturas mais amenas no Espírito Santo
Ao longo da sexta-feira, o céu deverá apresentar variação de nebulosidade. A combinação entre a cobertura de nuvens e a atuação dos ventos de sul deve manter a sensação de tempo mais fresco em relação aos dias anteriores.
Diante da previsão de continuidade das instabilidades, a população deve acompanhar os comunicados oficiais dos órgãos de meteorologia e da Defesa Civil.
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