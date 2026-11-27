A frente fria que atua sobre o Espírito Santo deve manter o tempo instável nesta sexta-feira (27). A previsão indica continuidade das chuvas, variação de nebulosidade e temperaturas mais amenas em todas as regiões capixabas.

De acordo com a previsão meteorológica, as condições do tempo serão semelhantes às registradas nesta quinta-feira (26), devido à permanência do sistema frontal sobre o Estado.

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As chuvas devem ocorrer principalmente nas primeiras horas da manhã. Entretanto, não está descartada a possibilidade de pancadas isoladas ao longo do dia.

A presença de ventos de sul também contribuirá para a manutenção das temperaturas mais amenas em todo o território capixaba.

Temperaturas mais amenas no Espírito Santo

Ao longo da sexta-feira, o céu deverá apresentar variação de nebulosidade. A combinação entre a cobertura de nuvens e a atuação dos ventos de sul deve manter a sensação de tempo mais fresco em relação aos dias anteriores.

Diante da previsão de continuidade das instabilidades, a população deve acompanhar os comunicados oficiais dos órgãos de meteorologia e da Defesa Civil.

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