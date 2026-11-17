VÍDEO | Bairro Paraíso, em Cachoeiro, registra vários pontos de alagamento durante chuvas
Rua João Fassarella ficou alagada após as fortes chuvas que atingiram Cachoeiro de Itapemirim, na noite de segunda-feira (16), causando preocupação entre moradores e comerciantes.
As fortes chuvas que atingiram Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (16), provocaram alagamentos em diferentes pontos do bairro Paraíso. Uma das vias afetadas foi a Rua João Fassarella, onde o acúmulo de água assustou moradores e comerciantes.
A rua concentra diversos estabelecimentos e espaços frequentados pela comunidade, incluindo uma praça, quadra esportiva, escola, lanchonetes e uma igreja.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O bairro Paraíso está entre as localidades afetadas pelo temporal que atingiu o município. Segundo a Defesa Civil Municipal, Cachoeiro registrou cerca de 70 milímetros de chuva na noite de segunda-feira, volume superior aos 30 milímetros inicialmente esperados.
As chuvas também provocaram alagamentos em outros pontos da cidade, atingindo ruas, estabelecimentos comerciais e imóveis.
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