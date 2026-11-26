As fortes chuvas que atingem Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta quinta-feira (26), provocaram alagamentos, invadiram estabelecimentos comerciais e deixaram moradores ilhados. A Defesa Civil Municipal monitora as áreas afetadas.

O temporal provocou alagamentos na Avenida Arthur Haese, nas ruas Gustavo Hertel e Maria Clara Botelho, além de pontos próximos à BR-262 e na localidade de Santa Rita.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram veículos em vias inundadas e água barrenta invadindo estabelecimentos comerciais. As localidades de Santa Maria e Araguaya também registraram chuvas intensas.

VÍDEO: Montanhas Capixabas

O volume de chuva provocou o transbordamento do Córrego Batatal, que inundou quintais de residências. Há relatos de moradores que ficaram ilhados e não conseguiram chegar às próprias casas.

Outra preocupação é a elevação do nível do Braço Sul do Rio Jucu, que apresenta risco de transbordamento diante das condições meteorológicas.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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