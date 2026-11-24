Praça Jerônimo Monteiro receberá 150 mil microlâmpadas de LED, árvore de Natal de 22 metros, Casa do Papai Noel e atração inédita no Sul do Estado: uma árvore falante que contará histórias ao público. Inauguração será no sábado, 5 de dezembro, com chegada do Papai Noel e cantata natalina.

A magia do Natal vai tomar conta do coração de Cachoeiro de Itapemirim. A partir do próximo sábado, dia 5 de dezembro, a Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade, se transformará em um grande cenário de luzes, cores, música e encantamento com a inauguração da Vila Natalina, uma das principais atrações preparadas pela Prefeitura para celebrar o período mais especial do ano.

Com o tema “Natal Cachoeiro, cidade que brilha com a força da sua gente”, a programação foi planejada para proporcionar momentos de alegria, confraternização e emoção às famílias cachoeirenses, além de movimentar o comércio, incentivar o turismo e valorizar os empreendedores e artistas locais.

A abertura oficial acontecerá às 18h30, com a chegada do Papai Noel prevista para as 18h20. Às 19h, o público poderá acompanhar uma apresentação especial do Coral Rochativa, que levará o clima natalino à praça por meio de uma cantata preparada especialmente para a ocasião.

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Uma praça iluminada por 150 mil microlâmpadas

A decoração será um dos grandes destaques da Vila Natalina. A Praça Jerônimo Monteiro receberá uma ornamentação especial com aproximadamente 150 mil microlâmpadas de LED, criando um ambiente de luz e beleza para moradores e visitantes.

Entre as atrações visuais estará uma imponente árvore de Natal de 22 metros de altura, que promete se tornar um dos principais pontos de contemplação e registro fotográfico da programação.

A tradicional Casa do Papai Noel também estará entre os espaços mais procurados, proporcionando às crianças a oportunidade de vivenciar de perto o imaginário natalino e registrar momentos especiais com o bom velhinho.

Mas uma das grandes novidades desta edição será uma atração inédita no Sul do Espírito Santo: uma árvore que fala e conta histórias para o público.

A experiência promete surpreender especialmente as crianças, que poderão interagir com a atração e acompanhar narrativas em um ambiente lúdico, tornando a visita à Vila Natalina ainda mais especial.

A árvore falante estará disponível em diferentes dias da programação, sempre das 18h às 22h.

Papai Noel terá encontro marcado com as famílias

A presença do Papai Noel será outro grande atrativo da Vila Natalina. Durante os finais de semana, o personagem mais querido do Natal estará na Praça Jerônimo Monteiro para receber crianças e adultos, posar para fotografias e compartilhar momentos de alegria.

Os encontros acontecerão das 18h às 21h, permitindo que as famílias aproveitem a oportunidade para registrar lembranças da visita.

A proposta é fazer da praça um ponto de encontro para diferentes gerações, resgatando tradições natalinas e fortalecendo o espírito de união, solidariedade e confraternização.

Gastronomia e lazer para toda a família

Além da decoração e das atrações culturais, a Vila Natalina contará com uma praça de alimentação preparada para atender aos diferentes gostos e reunir famílias e amigos em torno da boa gastronomia.

O espaço terá opções variadas, incluindo chopp artesanal, hambúrgueres tradicionais e gourmet, porções, açaí, milk-shake, cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, churros, sorvete tailandês, pães e biscoitos caseiros.

A estrutura também contará com playground para a criançada, ampliando as opções de lazer e permitindo que os pequenos aproveitem a experiência enquanto os adultos desfrutam do ambiente e da gastronomia.

A iniciativa também representa uma oportunidade para os empreendedores participantes, que poderão apresentar seus produtos e ampliar as vendas durante o período de maior circulação de pessoas no Centro da cidade.

Programação cultural valoriza artistas de Cachoeiro

A programação da Vila Natalina não ficará restrita à decoração. Ao longo de dezembro, a Praça Jerônimo Monteiro receberá apresentações musicais e manifestações culturais, com atrações que valorizam os talentos e as tradições do município.

Entre os destaques estão o Coral Rochativa, na abertura; a Banda 26 de Julho, com o Concerto de Natal; o jovem Daniel Sanfoneiro Mirim; a Folia de Reis Estrela do Mar; e Claudinho 26 de Julho e Banda.

A diversidade da programação busca contemplar diferentes públicos e reforçar a identidade cultural de Cachoeiro, mostrando que o Natal também é uma oportunidade de celebrar a história, os artistas e as manifestações populares da cidade.

Valorização da população e fortalecimento do turismo

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, a Vila Natalina foi pensada para ir além de uma decoração especial de fim de ano. A proposta é criar uma experiência que aproxime as famílias, valorize a identidade cachoeirense e fortaleça o sentimento de pertencimento da população.

“Estamos preparando uma Vila Natalina para toda a família, com muito carinho e atenção aos detalhes. Queremos que as pessoas se sintam acolhidas, que as crianças vivam a magia do Natal e que os adultos também possam reviver boas lembranças. O tema deste ano, ‘Natal Cachoeiro, cidade que brilha com a força da sua gente’, traduz exatamente o que queremos transmitir: uma cidade que tem sua maior riqueza nas pessoas, na sua cultura, na sua história, nos seus empreendedores e nos talentos da nossa gente”, destaca Wanderson.

O secretário também ressalta o impacto positivo que a programação pode gerar para a economia local.

“Além de proporcionar lazer e momentos especiais para as famílias, a Vila Natalina é uma oportunidade de movimentar o Centro, fortalecer o comércio, gerar oportunidades para os empreendedores e valorizar nossos artistas. Queremos que Cachoeiro seja também um destino de visitação neste período, atraindo pessoas de outras cidades para conhecer nossa decoração, aproveitar a gastronomia e viver essa experiência. Estamos trabalhando para fazer um Natal bonito, acolhedor e que fique na memória das pessoas”, acrescenta.

Confira a programação completa da Vila Natalina

5 de dezembro – Sábado | Inauguração

• 18h20 – Chegada do Papai Noel.

• 18h30 – Inauguração oficial da Vila Natalina.

• 18h30 às 22h – Contação de histórias com a árvore falante.

• 18h30 às 21h – Presença do Papai Noel.

• 19h – Cantata com o Coral Rochativa.

6 de dezembro – Domingo

• 18h às 21h – Presença do Papai Noel.

• 18h às 22h – Contação de histórias com a árvore falante.

11 de dezembro – Sexta-feira

• 13h às 21h – Espaço O Boticário, com fotos para recordação da Vila Natalina (a confirmar).

• 18h às 22h – Contação de histórias com a árvore falante.

• 18h às 21h – Presença do Papai Noel.

• 20h – Concerto de Natal com a Banda 26 de Julho.

12 de dezembro – Sábado

• 18h às 22h – Contação de histórias com a árvore falante.

• 18h às 21h – Presença do Papai Noel.

13 de dezembro – Domingo

• 18h às 22h – Contação de histórias com a árvore falante.

• 18h às 21h – Presença do Papai Noel.

18 de dezembro – Sexta-feira

• 18h às 22h – Contação de histórias com a árvore falante.

• 18h às 21h – Presença do Papai Noel.

19 de dezembro – Sábado

• 18h às 22h – Contação de histórias com a árvore falante.

• 18h às 21h – Presença do Papai Noel.

• 19h – Apresentação de Daniel Sanfoneiro Mirim.

20 de dezembro – Domingo

• 18h às 22h – Contação de histórias com a árvore falante.

• 18h às 21h – Presença do Papai Noel.

21 de dezembro – Segunda-feira

• 18h às 22h – Contação de histórias com a árvore falante.

• 18h às 21h – Presença do Papai Noel.

• 19h30 – Apresentação da Folia de Reis Estrela do Mar.

22 de dezembro – Terça-feira

• 18h às 22h – Contação de histórias com a árvore falante.

• 18h às 21h – Presença do Papai Noel.

• 20h – Apresentação de Claudinho 26 de Julho e Banda.

23 de dezembro – Quarta-feira

• 18h às 22h – Contação de histórias com a árvore falante.

• 18h às 21h – Presença do Papai Noel.

Um convite para viver a magia do Natal

Com uma programação que reúne decoração grandiosa, atrações inéditas, música, gastronomia, lazer e atividades para as crianças, a Vila Natalina pretende transformar a Praça Jerônimo Monteiro em um dos principais pontos de encontro de Cachoeiro durante o mês de dezembro.

A expectativa é que moradores e visitantes aproveitem o espaço para celebrar o Natal, fortalecer os laços familiares e prestigiar a cultura e o empreendedorismo local.

No coração da cidade, as luzes vão acender para lembrar que o verdadeiro brilho do Natal está nas pessoas. Em Cachoeiro, a celebração deste ano tem uma mensagem especial: é a força da sua gente que faz a cidade brilhar.