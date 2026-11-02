Volta do feriado tem trânsito intenso nas vias de acesso a Cachoeiro
Imagens registradas na rodovia mostram uma fila de veículos e fluxo intenso de carros, indicando aumento no movimento de retorno.
A volta do feriado prolongado nesta segunda-feira (2) exige atenção e paciência dos motoristas que deixam Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, em direção a Cachoeiro.
Imagens registradas, por volta das 17h, na rodovia mostram uma fila de veículos e fluxo intenso de carros, indicando aumento no movimento de retorno.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O deslocamento de quem segue em direção a Cachoeiro passa pela ES-490, no trecho entre Marataízes e a região de Safra, onde fica o acesso à BR-101. A partir dali, os motoristas podem continuar pela BR-482, Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, em direção ao município.
Com o aumento do fluxo de veículos, a orientação é reduzir a velocidade, manter distância segura do carro à frente e evitar ultrapassagens em locais proibidos.
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