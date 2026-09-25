A direita capixaba será chamada à responsabilidade nesta eleição

O setor produtivo do Espírito Santo, especialmente a agricultura, precisa reconhecer quem esteve ao seu lado ao longo dos últimos anos. Evair de Melo, atual deputado federal e candidato ao Senado pelo Republicanos, tem atuado de forma firme na defesa das pautas da direita e, sobretudo, dos interesses do setor produtivo capixaba.

Na Câmara Federal, tem se posicionado em defesa da propriedade privada, contra invasões de terras e em oposição às políticas do atual governo do PT que considera prejudiciais ao setor produtivo.

Sua atuação também tem sido voltada para a agricultura e para as demandas de quem produz no Espírito Santo. Por isso, esta eleição representa uma oportunidade para que o setor produtivo tenha uma voz legítima no Senado Federal.

O Espírito Santo já viveu uma situação semelhante. Na eleição para o Senado de 2018, Ricardo Ferraço não conseguiu a reeleição, apesar de sua atuação em temas importantes para o setor produtivo, incluindo sua participação como relator da reforma trabalhista.

Para muitos representantes do empresariado capixaba, aquela derrota deixou uma lição sobre a importância de reconhecer e defender, durante o processo eleitoral, aqueles que representam suas pautas.

Agora, o setor produtivo capixaba não pode simplesmente assistir de longe. Se Evair de Melo representa as pautas, os valores e os interesses que esse setor considera importantes, é fundamental que produtores, empresários e representantes da direita capixaba participem ativamente do processo eleitoral e façam sua escolha de maneira consciente.

A eleição para o Senado será uma oportunidade para o Espírito Santo decidir quem levará suas demandas para Brasília. E, para aqueles que reconhecem a trajetória de Evair de Melo em defesa da direita e do setor produtivo, este é o momento de demonstrar, nas urnas, o valor que atribuem a essa representação.

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