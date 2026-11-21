Por João Gualberto

Nos últimos anos vimos o surgimento de um fenômeno político importante: as pessoas mais idosas alcançaram protagonismo na política, sobretudo através das redes de whatsapp, no caso brasileiro. Os analistas criaram até uma nova persona em suas reflexões e estratégias: o idoso do whatsapp. São também chamados jocosamente de tiozões e tiazonas das redes sociais. Leem e compartilham coisas que não entendem muito bem a profundidade, quando acham que é engraçado ou atingem alguém de quem não gostam.

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O mais importante na cadeia de transmissão de memes das redes sociais, nesses casos específicos, é que você concorde com o estrago que ele vai fazer na imagem de quem você não aprecia. A rede social mais importante na política brasileira para a definição de votos, como eu já disse, é o whatsapp, por várias razões. Para mim a mais definitiva delas é que a pessoa recebe, em muitos casos, a mensagem de um familiar. Essa proximidade e conhecimento dão muita credibilidade a algo que, no fundo, quase ninguém sabe direito de onde vem.

A maioria dos idosos, sobretudo, não entendem que há uma matriz onde toda essa corrente de ódio se produz, e que há toda uma cadeia de transmissão dessas mentiras, ou meia-verdades. Assim, sentados confortavelmente em suas poltronas em casa, uma legião de pessoas que, pela ordem natural das coisas, já estavam saindo da vida pública, voltaram com força.

Em artigo publicado há alguns anos, eu chamei esse fenômeno de A Revolução dos Idosos, pelo elemento inusitado que ele possui. Creio que esse contingente foi fundamental para o retorno de temas mais antigos e conservadores na nova onda que elegeu, por exemplo, Trump ou Bolsonaro.

Ocorre que parece que essa onda vai passando. As últimas eleições em vários países do mundo mostraram a ascensão de políticos não vinculados a direita, ou mesmo o surgimento de algo novo no radar. Foi o que vimos na eleição para a prefeitura de Nova Iorque, para o governo da Sérvia, de Israel e nas eleições intermediárias nos EUA. Novos atores vão se revelando e ocupando a cena, a maioria deles sendo suportada por pessoas mais jovens.

Ainda é muito cedo para levar isso na conta de mudanças profundas, mas é claramente um sinal de que a grande maré conservadora da década passada pode estar diante de grandes ameaças, perto de perder tração. Mas, o maior sintoma de uma nova onda na política e o retorno da juventude para as ruas, na batalha pela conquista do direito de poder sonhar, de não ter o seu futuro comprometido pelo aquecimento do planeta, pelo fim de milhares de ecossistemas naturais ou mesmo pela morte dos empregos diante das novas tecnologias.

A França quase toda foi sacudida por grandes manifestações da juventude, logo na sequência elas foram se estendendo para muitos países europeus como Portugal, Espanha, Itália ou Alemanha. No caso francês tudo começou nos alunos do ensino médio, aqueles que estão prestes a ingressar nas universidades e que temem por seus destinos em economias que perdem capacidade de gerar novos empregos. Na Europa a juventude está de novo nas ruas.

Por todas as evidências, as nossas eleições nacionais foram pautadas pelas ruas e pelo entusiasmo das pessoas mais novas, em especial dos estudantes que podem ser mais facilmente recrutáveis por sua organização natural. Os jovens brasileiros usaram também sua intimidade com o mundo digital para difundirem ideias e convocarem para eventos.

Não me parece exagero supor que uma nova onda com a juventude nas ruas se irrompeu no mundo ocidental, o que as antigas gerações, como as do presidente Donald Trump, estão em risco fatal. Creio que há uma novidade no plano de toda a política ocidental: os jovens voltaram as ruas e isso vai produzir modificações em todas as sociedades onde o fenômeno se instalar.

*** João Gualberto é pesquisador e professor Emérito da Universidade Federal do Espírito Santo e Pós-Doutor em Gestão e Cultura (UFBA), e já foi Secretário de Cultura do Espírito Santo de 2014 a 2018.