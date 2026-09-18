A Medicina chega a Alegre e o Caparaó pode entrar em um novo ciclo de desenvolvimento

Uma conquista construída com articulação política, persistência e visão de futuro pode transformar Alegre em um novo polo de educação, saúde e desenvolvimento regional

A história do Caparaó pode estar diante de um daqueles momentos que, vistos no futuro, serão lembrados como um divisor de águas.

Nesta quinta-feira (17), a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) oficializou a criação do curso de Medicina no campus de Alegre. Serão 60 vagas anuais, com investimento inicial anunciado de R$ 20 milhões para a implantação da graduação. A expectativa é que a primeira turma ingresse no segundo semestre de 2027.

Não se trata apenas da chegada de um novo curso universitário. Trata-se da chegada de uma instituição que pode alterar a dinâmica econômica, social e de saúde de Alegre e de todo o Caparaó. E uma conquista dessa dimensão precisa ser reconhecida pelo que realmente é: resultado de articulação, persistência e capacidade política de reunir diferentes forças em torno de um projeto de interesse regional.

Uma conquista que não tem um único dono.

É importante dizer isso desde o começo: a Medicina em Alegre não é obra de uma única pessoa. Ela é fruto da participação de universidades, gestores públicos, parlamentares, governos, lideranças acadêmicas e da própria sociedade regional.

Mas reconhecer o caráter coletivo da conquista não significa apagar o papel de quem liderou etapas importantes dessa caminhada. Nesse processo, o prefeito de Alegre, Nemrod Emerick, o Nirrô, assumiu um papel de protagonismo político.

Foi sua gestão que colocou a implantação do curso como uma pauta permanente, buscou interlocução com diferentes instituições e manteve a pressão política para que aquilo que durante anos pareceu um projeto distante pudesse finalmente se transformar em realidade.

Em junho deste ano, quando o curso já havia avançado no sistema do Ministério da Educação, Nirrô destacou publicamente a necessidade de apoio do Governo do Estado e afirmou ter dialogado com o governador Ricardo Ferraço sobre a implantação da estrutura necessária.

Agora, a portaria está assinada. O sonho virou política pública. Quatro lideranças, diferentes papéis e uma mesma agenda.

A história dessa conquista também passa por outras lideranças que ajudaram a abrir portas e construir o ambiente político necessário para que o projeto avançasse.

Renato Casagrande teve papel importante ao levar a reivindicação para Brasília. Em julho de 2025, durante a solenidade que autorizou o curso de Medicina da Ufes em São Mateus, o então governador pediu publicamente ao Governo Federal que a expansão da Medicina alcançasse também o Sul do Espírito Santo.

Foi uma manifestação política importante porque colocou Alegre no radar de uma agenda federal de interiorização do ensino médico.

Ricardo Ferraço, por sua vez, passou a participar da articulação estadual em torno da implantação da estrutura necessária para que o curso pudesse sair do papel. O próprio prefeito Nirrô relatou ter tratado do assunto com o governador e recebido sinalização de apoio do Governo do Estado.

E há ainda uma liderança que merece um registro especial: o deputado federal Evair de Melo. A defesa da Medicina no Sul capixaba não começou agora para Evair.

Em 2015, o parlamentar já havia solicitado à Ufes estudos para a abertura de um curso de Medicina em Alegre. Em 2018, apresentou uma indicação formal ao Ministério da Educação sugerindo gestões para a criação do curso de Medicina no Sul do Espírito Santo.

Mais recentemente, em 2026, voltou a defender publicamente a implantação da graduação e relacionou o projeto ao desenvolvimento regional.

Ou seja: a conquista de hoje é também resultado de uma agenda que foi sendo construída ao longo de anos.

Nirrô, Casagrande, Ferraço e Evair representam momentos e espaços diferentes dessa articulação.

Prefeitura, Governo do Estado e representação federal. É justamente essa capacidade de juntar forças que transforma uma reivindicação local em uma política pública de alcance regional.

Agora começa a parte mais importante: a assinatura da portaria não é o ponto final.

É o começo.

A Ufes informa que, inicialmente, o curso funcionará em imóveis cedidos à universidade, enquanto são estruturados os espaços próprios para a graduação. A universidade também negocia parcerias com a rede hospitalar de Alegre e da região. A médio e longo prazo, está prevista inclusive a possibilidade de um hospital universitário próprio.

Além disso, a implantação deverá gerar novos postos de trabalho qualificado: a Ufes prevê concursos para aproximadamente 60 professores e 30 técnicos administrativos ao longo dos próximos anos. É aí que a dimensão econômica da conquista começa a aparecer.

Uma faculdade de Medicina não movimenta apenas a universidade. Ela movimenta a cidade.

O efeito econômico pode ser muito maior do que os 60 alunos. Os primeiros 60 estudantes são apenas a face mais visível dessa transformação.

Eles precisarão morar, comer, utilizar transporte, contratar serviços, frequentar estabelecimentos comerciais e consumir produtos.

Professores e técnicos também chegarão.

Familiares visitarão a cidade. Profissionais de saúde poderão ser atraídos. Empresas poderão identificar novas oportunidades. E novos serviços poderão surgir.

O mercado imobiliário tende a sentir esse movimento. A demanda por apartamentos, casas, imóveis para locação e moradias estudantis pode aumentar.

O comércio poderá ganhar novos consumidores. Restaurantes, mercados, farmácias, academias, clínicas, laboratórios, transportadores, empresas de tecnologia, serviços de manutenção e uma infinidade de pequenos negócios poderão encontrar novas oportunidades.

Mas existe algo ainda mais importante: o dinheiro movimentado pela universidade pode criar um efeito multiplicador sobre toda a economia regional.

Alegre já possui uma presença histórica da Ufes. O curso de Medicina acrescenta uma nova dimensão a esse patrimônio.

A cidade passa a ter condições de ampliar sua vocação como polo universitário e, ao mesmo tempo, fortalecer sua posição estratégica no Sul do Espírito Santo e no entorno do Caparaó.

A própria Ufes aponta que a interiorização do curso pode ajudar a enfrentar um problema histórico: a fixação de médicos no interior. A formação de profissionais familiarizados com a realidade regional pode aumentar a possibilidade de permanência desses profissionais em Alegre e nos municípios vizinhos.

Esse talvez seja um dos maiores ganhos de longo prazo. Porque formar médicos no interior não significa apenas formar médicos.

Significa criar a possibilidade de formar médicos para o interior.

A saúde do Caparaó também pode mudar.

O curso de Medicina terá necessariamente uma relação mais próxima com a rede de saúde.

A Ufes já informa que está buscando parcerias com hospitais de Alegre e da região para atender às necessidades da formação médica.

Isso abre uma oportunidade extraordinária.

Hospitais e unidades de saúde podem se tornar ambientes de formação, pesquisa e inovação.

Profissionais poderão receber novas oportunidades de capacitação. A universidade poderá produzir conhecimento aplicado aos problemas de saúde da população regional.

E os municípios poderão construir uma integração maior de suas redes.

É preciso, naturalmente, separar expectativa de realidade: um hospital não se transforma automaticamente em hospital-escola apenas pela chegada do curso de Medicina. São necessários planejamento, investimentos, convênios, estrutura adequada e organização acadêmica e assistencial. Mas a porta está aberta.

E essa porta pode ser uma das maiores oportunidades de qualificação da saúde regional em décadas.

E o turismo de saúde? Esse é outro campo que merece atenção. Uma região que combina universidade, formação médica, hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais especializados pode, ao longo do tempo, desenvolver um mercado regional de serviços de saúde.

Pessoas que antes precisavam se deslocar para grandes centros poderão encontrar determinados serviços mais próximos. E quem vier à região em busca de atendimento poderá consumir hotelaria, alimentação, transporte e outros serviços.

O turismo de saúde pode se somar ao turismo tradicional. E isso ganha ainda mais relevância em uma região como o Caparaó, que possui uma forte identidade turística e um patrimônio natural que precisa ser preservado.

Educação, saúde e turismo podem se transformar em três pilares de uma nova economia regional. O desafio será transformar a conquista em desenvolvimento. É aqui que começa a responsabilidade dos governos.

A Medicina não pode ser tratada apenas como uma obra ou como uma conquista política. Ela precisa ser incorporada a um projeto maior de desenvolvimento regional.

Alegre precisará discutir habitação, mobilidade, saneamento, segurança, conectividade e infraestrutura. Os municípios do entorno precisam participar. O Governo do Estado precisa ser parceiro.

A Ufes precisa estar integrada à sociedade.

Os hospitais precisam ser preparados. E o setor privado precisa enxergar as oportunidades que estão surgindo.

Se essa articulação acontecer, a chegada da Medicina poderá representar muito mais do que 60 novas vagas anuais. Poderá significar uma nova matriz de desenvolvimento para o Caparaó.

Na política, muitas vezes, grandes conquistas são disputadas depois que acontecem. Todos querem aparecer na fotografia. Mas a história é mais importante do que a fotografia.

A história registra quem esteve presente quando o projeto ainda era apenas uma ideia.

Registra quem levou a pauta para Brasília. Quem abriu portas. Quem fez cobranças. Quem conversou com ministros. Quem procurou a universidade. Quem insistiu quando ainda não havia garantia de que o projeto seria aprovado.

Nesse sentido, é legítimo reconhecer a liderança do prefeito Nemrod Emerick, o Nirrô, na condução da agenda local e na articulação pela implantação do curso.

Também é justo reconhecer a atuação de Renato Casagrande, que levou a reivindicação da Medicina para o Sul do Estado ao debate com o Governo Federal; de Ricardo Ferraço, na articulação estadual e no apoio à implantação; e de Evair de Melo, que carrega uma trajetória documentada de defesa da Medicina e do fortalecimento da estrutura universitária no Sul capixaba.

E é preciso reconhecer também a importância da própria Ufes e de suas lideranças acadêmicas, que transformaram uma demanda política em um projeto universitário tecnicamente viável.

A chegada da Medicina não resolve, por si só, todos os problemas da região. Mas cria uma oportunidade que até pouco tempo atrás parecia distante.

A oportunidade de formar médicos. De fortalecer hospitais. De atrair profissionais. De estimular pesquisa. De movimentar o comércio. De ampliar o mercado imobiliário. De gerar empregos qualificados. De atrair novos empreendimentos. De fortalecer o turismo. E, principalmente, de criar uma economia mais baseada em conhecimento, saúde, educação e inovação.

O curso começa com 60 estudantes. Mas a transformação que ele pode provocar não cabe em 60 vagas.

A Medicina chega a Alegre como um curso da Ufes. Mas pode entrar para a história como o início de um novo ciclo de desenvolvimento de todo o Caparaó.

E talvez daqui a alguns anos, quando os primeiros médicos formados em Alegre estiverem atendendo a população de Alegre, Guaçuí, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire, Ibitirama, Dores do Rio Preto e de tantos outros municípios da região, seja possível olhar para setembro de 2026 e dizer:

foi ali que começou uma nova história para o Caparaó.

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