Alegre promove a primeira roda de conversa “Entre Elas”

A Prefeitura Municipal de Alegre, através da Sala do Empreendedor, irá realizar na próxima quinta-feira (27), às 19 horas, no auditório da Acisa, a “Roda de Conversa Entre Elas”.

O Bate-papo é direcionado as mulheres empreendedoras, artesãs e produtoras rurais do município de Alegre.

O objetivo é proporcionar um espaço rico em experiências, trocar ideias e fortalecer a rede de apoio e parcerias entre empreendedoras locais.

Flavia Cysne, presidente do Instituto Mulheres no Poder, estará ministrando uma palestra para o público presente.

Serviço

Evento: 1ª Roda de Conversa Entre Elas.

Local: Auditório da Acisa, Rua Dr. Chacon, 212 – Centro.

Data: Quinta-feira, 27 de junho.

Horário: 19 horas.

Jerônimo promove caminhada alusiva ao Junho Violeta

Na próxima quarta-feira (26), a partir das 8 horas, na Praça da Rua de Cima, a Prefeitura de Jerônimo Monteiro, no Caparaó, irá promover uma passeata alusiva ao mês de combate à violência contra o idoso. Todos são convidados para juntos dizer não a violência contra os idosos.

Serviço

Evento: Caminhada alusiva ao Junho Violeta.

Local: Praça da Rua de Cima

Data: Quarta-feira, 26 de junho.

Horário: 8 horas.

Bom Jesus alerta para o fim do prazo para o alistamento Militar

Você que nasceu no ano de 2006, ou que já completou 18 anos de idade e ainda não se alistou, procure uma Junta do Serviço Militar mais próxima, ou se aliste através do site: alistamento.eb.mil.br.

O prazo para o alistamento 2024 é até o dia 28 (sexta-feira), na modalidade presencial, e on-line até o dia 30 de junho.

Apiacá reforça campanha de vacinação contra a dengue

Atenção, pais e responsáveis. A Prefeitura de Apiacá, no Caparaó, está realizando de segunda a sexta-feira, na sala de vacina, ao lado da Delegacia Civil, das 8h às 15h, a vacinação contra a dengue no município.

A campanha visa jovens de 10 a 14 anos contra a dengue. É importante levar o cartão de vacina e CPF.

Distrito de Pequiá em Festa!

O distrito de Pequiá, no município de Iúna, no Caparaó, será a terceira região a sediar a 11ª Festa do Café de Iúna, que este ano acontece em quatro regiões: Santíssima Trindade (15/06), Nossa Senhora das Graças (22/06), Pequiá (29/06) e da Sede – Parque de Exposições de Iúna (05 e 06/07).

Em Pequiá, a abertura será às 19h, seguido de show com Rony e Ricy às 20h, Concurso da Rainha do Café e suas Princesas – 1ª fase às 21h30 e show com O Garanhão do Forró às 23h.

A região da Sede será a última a realizar a 11ª Festa do Café, que acontece no Parque de Exposições de Iúna nos dias 05 e 06 de julho.

A final do Concurso da Rainha do Café e suas Princesas, com as finalistas de todas as regiões, acontece no dia 06 de julho, às 20h, no Parque de Exposições.

Prefeitura de Irupi faz alerta aos condutores da ES-379

Motoristas que trafegam pela ES-379, devem redobrar a atenção. Devido a obras de melhoria na via, é essencial que todos redobrem a atenção ao dirigir por este trecho. A fim de garantir a segurança de todos os usuários da estrada e dos trabalhadores envolvidos nas obras, foi estabelecida uma nova velocidade máxima permitida no local em obras: 40 km/h.

