Amunes: Chapa única e acordos definem nova liderança municipalista

A sucessão na Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) parece definida antes mesmo da votação. Com prazo final para inscrição de chapas encerrando nesta sexta-feira (21), a entidade deve ter uma candidatura única, liderada pelo prefeito de Nova Venécia, Mário Sérgio Lubiana (PSB), tendo como vice o prefeito de Piúma, Paulo Cola (Cidadania).

Boa interlocução

O consenso, entretanto, não veio sem movimentações de bastidores. O prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSB), cogitou disputar a presidência da entidade, mas abriu mão da candidatura em um entendimento político com Lubiana Barrigueira. Essa articulação reforça a estratégia de evitar disputas internas dentro do grupo governista, consolidando um nome com trânsito entre os prefeitos e boa interlocução com o Palácio Anchieta.

A eleição acontece no dia 31 de março, às 14h, na sede da Amunes, em Vitória. Os eleitos comandarão a entidade de 1º de abril de 2025 a 31 de março de 2027, período que inclui as eleições municipais e a transição de governo estadual, momentos cruciais para o municipalismo capixaba.

Função estratégica

A saída do atual presidente, Luciano Pingo (MDB), também sinaliza uma movimentação política relevante. Ex-prefeito de Ibatiba e alinhado ao governador Renato Casagrande, Pingo deve assumir uma função estratégica dentro do governo estadual, o que reforça a influência da Amunes na relação entre os municípios e o Executivo estadual.

Com uma eleição sem concorrência e respaldada por acordos internos, Lubiana assume a entidade com o desafio de manter a coesão dos prefeitos e ampliar o protagonismo dos municípios capixabas nas discussões estaduais e nacionais. Resta saber até que ponto essa unidade política se sustentará diante dos desafios que a gestão municipal enfrenta.

