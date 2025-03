Euclério avalia cenário político antes de definir filiação partidária

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, tem sido peça-chave nas articulações políticas do Espírito Santo. Convidado para presidir o União Brasil no Estado, sua filiação era esperada para os próximos dias, em Brasília. No entanto, as movimentações em torno de uma possível federação entre União Brasil e PP mudaram o cenário e levaram Euclério a adotar uma postura estratégica de espera.

Maior bancada

Caso o acordo entre os dois partidos se concretize, a nova federação formaria a maior bancada da Câmara Federal, com 109 deputados. No Espírito Santo, o comando do grupo ficaria com o deputado federal Da Vitória, atual presidente estadual do PP, uma vez que o Progressistas possui dois representantes na Câmara, enquanto o União Brasil não tem nenhum.

Diante desse contexto, Euclério, que ainda está filiado ao MDB de Ricardo Ferraço, acompanha atentamente as negociações antes de tomar qualquer decisão definitiva. Para pacificar as disputas internas do União Brasil no Estado, que envolvem o atual presidente Felipe Rigoni e o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, o prefeito já articulava uma composição, oferecendo a vice-presidência a um e a secretaria-geral a outro. Além disso, já fazia convites estratégicos para fortalecer a legenda na disputa por cadeiras na Câmara dos Deputados.

Alteração no jogo

Porém, a possível federação entre União Brasil e PP altera o jogo político. Caso seja formalizada, mesmo assumindo a presidência estadual do União Brasil, Euclério não teria o comando efetivo da sigla no Espírito Santo, que passaria a ser liderada por Da Vitória.

Cauteloso, o prefeito tem evitado decisões precipitadas e reforçado que sua escolha será tomada junto ao seu grupo político.

Enquanto isso, o PP e o União Brasil, tanto no estado quanto em nível nacional, demonstram alinhamento para a criação da federação. Para Da Vitória, assumir esse novo grupo ampliaria sua influência política para as eleições de 2026. Já Felipe Rigoni, que atualmente preside o União Brasil no estado, vê na federação uma oportunidade de construir uma chapa mais competitiva para a disputa da Câmara dos Deputados, algo que o partido não conseguiu viabilizar em 2022.

Decisão do União Brasil

O aval do PP Nacional já foi dado, e agora a decisão está nas mãos do União Brasil, que deve anunciar sua posição ainda nesta sexta-feira (21). Até lá, Euclério segue acompanhando os desdobramentos, consciente de que sua escolha partidária terá impacto direto em seu futuro político e na composição de forças no Espírito Santo.

Leia Também: Ricardo Ferraço assume Governo durante licença de Casagrande