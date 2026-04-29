As conquistas do mercado de trabalho do ES

Por Júnior Abreu

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O Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, é um marco na luta por condições mais dignas de vida. A data é também uma oportunidade para refletirmos sobre os caminhos do mercado de trabalho – e comemorar nossas conquistas.

Aqui no Espírito Santo, temos bons motivos para celebrar a data. Além do reajuste linear de 4% na remuneração dos servidores do Executivo Estadual para este ano, o Governo do Estado executa um conjunto de políticas públicas voltadas ao trabalho, emprego e geração de renda.

São 10 agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine): Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Marataízes, Nova Venécia e São Mateus – além das ações itinerantes para atender regiões vulneráveis e de difícil acesso. De 2019 a 2025, mais de 145 mil vagas de empregos foram captadas.

Uma outra frente é a execução de ações voltadas à qualificação profissional, como o Capaz (parceria da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social com o Ministério do Trabalho e Emprego), elaborado com o intuito de ampliar a qualificação da mão de obra destinada à indústria de base do Espírito Santo. Desde 2024, o projeto já disponibilizou quase 1 mil vagas em cursos.

O Qualificar ES, realizado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) em conjunto com o Programa Estado Presente, oferece cursos presenciais, semipresenciais e a distância. Já foram mais de 400 mil formados, sendo que uma única pessoa pode realizar mais de um curso – e mais de 70% do público do Qualificar ES é feminino.

Os investimentos do Governo do Estado somado ao cenário de estabilidade institucional – com harmonia entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário – tornaram o Espírito Santo “a bola da vez’ em atração de empresas. A vinda da gigante chinesa Great Wall Motors (GWM) é uma grande conquista para o nosso Estado e ilustra muito bem o interesse que estamos despertando.

O então vice-governador do Estado Ricardo Ferraço esteve na China, em missão oficial, em janeiro, para tratar do assunto. A previsão é que a unidade da empresa produza até 200 mil automóveis por ano e gere 10 mil postos de trabalho, com um plano de investimentos estimado em R$ 10 bilhões.

A GWM será instalada em Aracruz, o centro do ParklogBR/ES (complexo logístico que abrange 10 municípios) e a Zona de Processamento de Exportação (ZPE), área destinada a empresas que exportam a maior parte de sua produção – iniciativas que geram emprego e renda.

Todas essas ações deram resultados. O estado registrou, em 2025, a menor taxa anual de desemprego de toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), iniciada em 2012. Nosso estado encerrou o ano com percentual de 3,3% de desocupação, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Espírito Santo está entre os estados brasileiros com as menores taxas de desemprego.

Seguimos tralhando para que os capixabas tenham ainda mais dignidade em suas vidas, por meio do trabalho.

*** Júnior Abreu é administrador e secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado.