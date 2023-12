As obras de Cachoeiro e os impactos nas eleições 2024

Uma boa gestão nunca é esquecida pela população, assim como uma ruim também não. E para que o legado não seja reconhecido como negativo, são muitas as ações que o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), vem tentando fazer, não só para garantir o seu nome na galeria dos grandes gestores da cidade, mas, principalmente, para tentar deixar “bem na fita” o candidato ou candidata que será escolhido (a) pelo grupo para a sua sucessão.

Tiro pela culatra?

Entre as ações que a administração vem tendo mais destaque estão as (grandes) obras de macrodrenagem, que deveriam ser uma marca positiva, mas, segundo o senso popular, tem trazido muitos transtornos, desde engarrafamentos, por causa da interdição de vias importantes, até queda de vendas no comércio.

As obras de Cachoeiro, inclusive, têm servido como “palanque” para o principal adversário do grupo Victor Coelho, o vereador e pré-candidato a prefeito Juninho Corrêa (PL), que tem se aproveitado da onda de insatisfação para se promover.

O ato mais recente está em um post no Instagram. Na publicação, o parlamentar municipal reconhece a importância das obras, mas ressalta: “a gente sabe também que quando elas (as obras) são feitas de forma desordenada, prejudica o trânsito, prejudica o comércio, prejudica a nossa vida cotidiana”.

Se a estratégia era usar as obras para promover a pré-candidata a prefeita Lorena Vasques (PSB), parece que o “tiro saiu pela culatra”.

A grande marca da gestão

Ao falar sobre quem foi o prefeito que mais valorizou o servidor, a resposta é unânime: Roberto Valadão (MDB). Ao falar sobre mobilidade e saúde, destaca-se Theodorico Ferraço (PP).

Diante das tantas realizações da gestão atual, ainda não é possível identificar qual será a grande marca deixada pelo prefeito Victor Coelho, ou melhor, como a população vai lembrar dele: o prefeito que trabalhou para acabar com alagamentos e enchentes ou o prefeito que causou mais transtornos no trânsito e no comércio?

