Bastidores da política no Sistema Crea-Mútua: O jogo de 2026 já começou

As eleições para a presidência do Crea-ES e para a diretoria da Mútua-ES só acontecem em 2026, mas quem acompanha os bastidores do sistema já percebe que as peças estão se movendo. E não é para menos: com cerca de 40 mil profissionais registrados no Espírito Santo, essa disputa tem um peso político que não deixa nada a desejar em comparação com as grandes prefeituras capixabas.

Segundo fontes, o presidente Jorge Silva, que está no segundo ano de seu mandato, afirma que só pretende discutir o tema eleitoral em 2026. Mas, como todos sabem, a política não espera convites formais. Nos corredores e grupos de WhatsApp, o clima é de articulação. Pequenos grupos já ensaiam movimentos estratégicos e buscam formar alianças de olho no futuro do Conselho.

Nos bastidores, as informações são de que pelo menos quatro pré-candidatos já circulam no radar – entre eles, um tecnólogo, além de setores da oposição, que tentam construir um nome para entrar na disputa. E quem pensa que ainda é cedo pode se surpreender: a definição de cenários pode chegar antes do esperado, especialmente com a realização da SOEA, em outubro, quando Vitória recebe cerca de 6 mil engenheiros de todo o Brasil.

Com o relógio correndo e os bastidores fervendo, a corrida pelo comando do Crea-ES e da Mútua-ES está longe de ser mera formalidade. Quem serão os protagonistas dessa disputa? Quais agendas vão pautar o futuro do sistema? O jogo já começou — e vale a pena acompanhar de perto.

